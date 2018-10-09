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UÜ'den "ileri evre" meme kanserli hücreleri yok eden çalışma

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 03:30 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Gamze Güney Eskiler ile Prof. Dr. Gülşah Çeçener'in projesinde "ileri evre" meme kanserli hücreler ortadan kaldırıldı - Prof. Dr. Gülşah Çeçener: - "İleri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılan güncel bir ilacın formülasyonunu değiştirerek, ilaca dirençli meme kanseri hücre hatlarında kanserli hücrelerin programlı ölümünü sağladık ve stelik normal hücrelere zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdik" "İlgili süreçlerin tamamlanmasını takiben yeni ilaç geliştirme adımları ilerletilerek, sonraki adımlarda insanlarda denenmesi mümkün olabilecek"

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener, doktora öğrencisi Gamze Güney Eskiler ile hazırladığı projeyle "ileri evre" meme kanserli hücreleri öldürmeyi başardı.

UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeçener'in danışmanlığını yaptığı Eskiler'in "Tıbbi Biyoloji" alanındaki doktora tezi, "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin "Sağlık Bilimleri" kategorisindeki ödülüne layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çeçener, ödülü 3 Ekim'de düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığını belirtti.

Tamamladıkları doktora teziyle tedavisi çok zor ileri evre meme kanserinde önemli bir adım attıklarını aktaran Çeçener, şu değerlendirmede bulundu:

"Meme kanserinin tedavisi sırasında kullanılan ilaçlara direnç gelişiyor. Bu ilaç direncinin aşılabilmesi için ileri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılan güncel bir ilacın formülasyonunu değiştirerek, ilaca dirençli meme kanseri hücre hatlarında kanserli hücrelerin programlı ölümünü sağladık ve stelik normal hücrelere zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdik."

- İlaç direncini aşabilmek, en önemli hedefimiz"

Çeçener, süreci hayvan modelleriyle destekledikleri ileri projelerle devam ettirerek, etkin bir ilacın geliştirilmesine katkı sağlamayı planladıklarını belirtti.

Kanserin etkin tedavisi için oluşan ilaç direncini aşmanın en önemli hedefleri olduğunu ifade eden Çeçener, şunları kaydetti:

"Gamze Güney Eskiler'in doktora tezi kapsamında gerçekleştirilen çalışma, 'nano parçacıklar' kullanılarak, formülasyonu değiştirilen bir PARP inhibitörünün ileri evre meme kanseri hücrelerinde oluşan ilaç direncini aşarak, hücrelerin programlı ölümünü gerçekleştirmesi, kanserli hastalarda etkin tedavi konusunda ümit vadedici önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışma ile ileri evre agresif seyreden BRCA mutasyonu taşıyan meme kanserli hastalara verilen tedavinin etkinliğini in vitro (hücre kültürü) düzeyindeki çalışmamız ile ilk kez başarıya ulaştırdık. Uluslararası çalışmalarda, kanserli hücrelerde ilaçlara direnç geliştirme ve etkin tedavi modelleri çok yeni ve önemli bir araştırma konusudur. Projemiz, bu alanda yapılan özgün, değeri yüksek ilk çalışma oldu."

- "İlerlemeye devam edeceğiz"

Bundan sonraki süreçte hayvan deneyleri ile elde edilen bulguların geçerliliğini kanıtlayacaklarına dikkati çeken Çeçener, şöyle devam etti:

"İlgili süreçlerin tamamlanmasını takiben yeni ilaç geliştirme adımları ilerletilerek, sonraki adımlarda insanlarda denenmesi mümkün olabilecek. Bu aşamadan sonraki süreçler, oldukça zorlu. Umarım gerekli bütçeleri elde ederek, ekibimize ilgili uzman arkadaşlarımızı da dahil ederek, araştırmalarımızı ilerletebiliriz. İlk aşama çok önemliydi. Başarılı bir tez içeriğindeki bulgularla ilk adımı attık. Bundan sonra da uygun proje bütçesini elde ettiğimiz anda ilerlemeye devam edeceğiz. Ödülün bizim uzmanlık alanımızda gerçekleştirilen doktora tezine verilmesi, oldukça gurur vericiydi."

Çeçener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet imkanları da olduğunu Erdoğan'ın kendilerini tebrik ettiğini aktardı.

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Bursa Meme kanseri Uludağ Üniversitesi

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