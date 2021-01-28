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Uuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

28.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Uuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen K.T. ve M.U.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. M.U.K.’den 2 paket halinde toplam 25,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayın devamında K.T.’nin ikamet adresinde yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 140,5 gram bonzai, 1 adet bonzai maddesi katkılı sigara, 3 kapsül sentetik ecza, 25 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 21 adet kilitli poşet ele geçirildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan K.T. ve M.U.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, M.U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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