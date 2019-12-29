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  4. Uuyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uuyuşturucu ticaretinden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:25 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi.

Uuyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.Ş.’yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Kazım Karabekir Mahallesi’nde 246 adet extacy hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ş., mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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