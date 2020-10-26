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UV ışıklı kablosuz kulaklık: LG Tone Free HBS-FN7 tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

LG, LG Tone Free HBS-FN7 kablosuz kulaklığını tanıttı. LG'nin aktif gürültü engelleme özelliğine sahip yeni kulaklığı LG Tone Free HBS-FN7, ultraviyole ışıkla kulak uçlarını temizleyebiliyor. İşte LG Tone Free HBS-FN7'nin özellikleri.

UV ışıklı kablosuz kulaklık: LG Tone Free HBS-FN7 tanıtıldı! İşte özellikleri

LG, ultraviyole ışıkla kendini temizleyebilen kablosuz kulaklıklarından birini daha önce bizlerle tanıştırmıştı. Bu kulaklık, kutusundaki özel dizayn sayesinde UV ışıkları ile bazı mikrop ve bakterileri öldürebiliyordu. LG, şimdi ise UV ışığı ile kendini temizleyebilen kablosuz kulaklıklarına bir yenisini daha ekledi. Bu isim; LG Tone Free HBS-FN7 oldu.

LG TONE FREE FN7 KENDİNİ TEMİZLEYEBİLİYOR

LG Tone Free HBS-FN7, şarj istasyonu olarak da görev yapan kutusunda UVnano teknolojisine yer veriyor. Bu teknoloji ile kutudaki yerlerine yerleştirilen kulaklıklar, E. coli ve S. aureus gibi bakterileri yüzde 99,9 oranında öldürüyor.

Lg Tone Free FN7 özellikleri

LG TONE FREE HBS-FN7 ÖZELLİKLERİ

LG'nin yeni kulaklığı aktif gürültü engelleme özelliğine (ANC) sahip ve Meridian Audio isimli ses teknolojisine ev sahipliği yapıyor. AirPods gibi aşağı doğru uzayan bir kulakçığı bulunan LG Tone Free HBS-FN7 kablosuz kulaklık, tam dolu şarj ile (ANC ile 5 saate kadar) 7 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. UV teknolojisiyle gelen kutu ile birlikte ise bu süre 21 saate kadar uzayabiliyor.

LG Tone Fre FN7 özellikleri-1

LG TONE FREE HBS-FN7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bugün Güney Kore'de piyasaya sürülen LG Tone Free FN7, şirketin açıklamasına göre dördüncü çeyrekten itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın bazı pazarlarında da satışa sunulacak. Kulaklığın fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

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