Üveit nedir, tehlikeli midir? Üveit belirtileri ve tedavisi

Üveit, gözün "uvea" adı verilen tabakasının iltihaplanması sonucu gelişen bir hastalıktır. Genellikle ani bir başlangıç gösterir ve hızla kötüleşir. Bu hastalık, gözde kızarıklık, ağrı ve bulanık görme gibi belirtilerle kendini belli eder. İltihap, gözün tüm dokularını etkileyebilir ve tedavi geciktiğinde ciddi görme kayıplarına yol açabilir. Tedavi sürecinde çoğu zaman başarılı sonuçlar elde edilirken, üveit bazı durumlarda kronikleşebilir ve tedavi süreci uzun olabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve müdahale oldukça kritik öneme sahiptir.

Üveit nedir? Üveit ne demek?

Üveit, gözün orta tabakasını oluşturan uveanın iltihaplanması olarak tanımlanır. Uvea, iris, siliyer cisim ve koroid gibi damar ve bağ dokusundan zengin bölgeleri içerir. İris, gözün ön kısmında bulunan ve rengini veren kısımdır. Koroid ise retina ve retina pigment epitelini besleyen damarlar açısından zengindir. Siliyer cisim, göz içi sıvısı olan aköz hümörü salgılar ve lensin hareketini sağlayarak yakın görüş için odaklanmaya yardımcı olur.

Üveit, bu bölgelerin biri veya birkaçının yanı sıra komşu dokuların veya göz içi jelatinöz sıvısının (vitreus) iltihaplanmasını içeren bir hastalıklar grubudur.

Üveit neden olur?

Üveit hastalığının çeşitli tetikleyicileri olabilir; bunlar arasında enfeksiyonlar, yaralanmalar, otoimmün rahatsızlıklar veya inflamatuar hastalıklar yer alır.

Üveit tehlikeli midir?

Üveit tedavi edilmediği takdirde körlüğe yol açabilir.

Üveit belirtileri nelerdir?

Üveit belirtileri aşağıdaki gibidir:

Gözde ağrı hissi

Gözlerde kızarıklık

Işığa karşı artan hassasiyet

Bulanık görme

Gözlerde aşırı sulanma

Göz kamaşması

Görüş alanında hareket eden küçük lekeler

Görüş alanınızın kenarındaki nesneleri görme yetisinin azalması

Üveit tedavisi nasıl yapılır?

Üveit tedavisine ihtiyaç duyanlar sıklıkla "üveit nasıl geçer?" sorusunu da sorar. Üveit tedavisi, hastalığın türüne göre çeşitli yöntemler içerir: