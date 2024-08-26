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Üveit nedir, tehlikeli midir? Üveit belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:44
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Üveit, gözün farklı tabakalarında iltihaplanma ile kendini gösteren bir göz rahatsızlığıdır ve bu nedenle göz iltihabı olarak da adlandırılabilir. Toplumda yaygın görülen bu hastalık, gözde ağrı, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediği takdirde üveit, ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Peki üveit belirtileri nelerdir, üveit tedavisi nasıl yapılır?

Üveit nedir, tehlikeli midir? Üveit belirtileri ve tedavisi

Üveit, gözün "uvea" adı verilen tabakasının iltihaplanması sonucu gelişen bir hastalıktır. Genellikle ani bir başlangıç gösterir ve hızla kötüleşir. Bu hastalık, gözde kızarıklık, ağrı ve bulanık görme gibi belirtilerle kendini belli eder. İltihap, gözün tüm dokularını etkileyebilir ve tedavi geciktiğinde ciddi görme kayıplarına yol açabilir. Tedavi sürecinde çoğu zaman başarılı sonuçlar elde edilirken, üveit bazı durumlarda kronikleşebilir ve tedavi süreci uzun olabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve müdahale oldukça kritik öneme sahiptir.

Üveit nedir? Üveit ne demek?

Üveit, gözün orta tabakasını oluşturan uveanın iltihaplanması olarak tanımlanır. Uvea, iris, siliyer cisim ve koroid gibi damar ve bağ dokusundan zengin bölgeleri içerir. İris, gözün ön kısmında bulunan ve rengini veren kısımdır. Koroid ise retina ve retina pigment epitelini besleyen damarlar açısından zengindir. Siliyer cisim, göz içi sıvısı olan aköz hümörü salgılar ve lensin hareketini sağlayarak yakın görüş için odaklanmaya yardımcı olur.

Üveit, bu bölgelerin biri veya birkaçının yanı sıra komşu dokuların veya göz içi jelatinöz sıvısının (vitreus) iltihaplanmasını içeren bir hastalıklar grubudur.

Üveit neden olur?

Üveit hastalığının çeşitli tetikleyicileri olabilir; bunlar arasında enfeksiyonlar, yaralanmalar, otoimmün rahatsızlıklar veya inflamatuar hastalıklar yer alır.

Üveit tehlikeli midir?

Üveit tedavi edilmediği takdirde körlüğe yol açabilir.

Üveit belirtileri nelerdir?

Üveit belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Gözde ağrı hissi
  • Gözlerde kızarıklık
  • Işığa karşı artan hassasiyet
  • Bulanık görme
  • Gözlerde aşırı sulanma
  • Göz kamaşması
  • Görüş alanında hareket eden küçük lekeler
  • Görüş alanınızın kenarındaki nesneleri görme yetisinin azalması

Üveit tedavisi nasıl yapılır?

Üveit tedavisine ihtiyaç duyanlar sıklıkla "üveit nasıl geçer?" sorusunu da sorar. Üveit tedavisi, hastalığın türüne göre çeşitli yöntemler içerir:

  • Enfeksiyon kaynaklı üveit: Antibiyotikler, antiviraller veya antifungaller, enfeksiyonun neden olduğu üveitin tedavisinde kullanılır.
  • Ağrı ve şişlik yönetimi: Göz damlaları, hem ağrıyı hafifletir hem de iltihaplanmayı azaltabilir. Ayrıca, ön üveitte iris ve lensin yapışmasını önlemeye yardımcı olabilir.
  • Steroidler: Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde göz iltihabını azaltmada etkilidir. Steroidler damla, merhem, oral tabletler veya göz içine yapılan enjeksiyonlar şeklinde uygulanabilir.

  • İmmünosupresanlar: Bu ilaçlar, bağışıklık sisteminin otoimmün rahatsızlıklar veya iltihaplanmalara karşı verdiği tepkileri baskılar.

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Anahtar Kelimeler:
göz sağlığı iltihap
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