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  4. Üvey ağabeyini sokak ortasında katletti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Üvey ağabeyini sokak ortasında katletti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

04.08.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Caner Ç. (22), akaryakıt istasyonu çalışanı üvey ağabeyi Sezer Keklikçi’yi (35) sokakta silahla vurarak öldürdü. Caner Ç.'nin cinayeti, annesine olan borcunu ödemediği için işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayetin ardından Ankara’ya gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Caner Ç., Keklikçi’nin annesi Necla Ç. (55) ile üvey babası Necmi Ç., (66) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları...

Üvey ağabeyini sokak ortasında katletti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, önceki gece Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak’ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi, oturduğu mahallede tartıştığı kişiyle kavga etti. Sezer Keklikçi, kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı.

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İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Sezer Keklikçi’ye masaj yaptı. Keklikçi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keklikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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KATİL ÜVEY KARDEŞİ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Sezer Keklikçi’nin üvey kardeşi Caner Ç. olduğunu tespit etti. Caner Ç., Ankara’ya gitmek üzereyken yakalandı. Caner Ç. ile annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç. de gözaltına alındı.

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BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Eskişehir’e bir yakınının düğüne gelen Caner Ç.’nin, üvey ağabeyi Sezer Keklikçi ile annesi Necla Ç.’ye olan borcunu ödemediği için tartıştığı, ardından da çıkan kavgada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Caner Ç., Keklikçi’nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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