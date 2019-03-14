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Üvey anne dehşeti kamerada!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da bir kadının üvey oğlunun boğazını sıkıp, kulağını çektiği görüntüler ortaya çıkınca çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üvey anne dehşeti kamerada!

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. 2016'da D.K. adlı karısından boşandı. Erkek çocuklarının velayetini ise mahkeme babaya verdi. Baba bir süre sonra C.A.A. isimli bir kadınla evlendi. 8 yaşındaki oğlu da bu kadınla birlikte kalmaya başladı. Ancak üvey anne çocuğu dövmeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalamayan bakıcı ise çocuğa uygulanan psikolojik baskıyı ve şiddeti cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde üvey anne çocuğa, "Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka baban ne dedi sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diye bağırıyor. Çocuk korkusundan kadının karşısında kıpırdamadan durup ağlamaklı sesle kendini savunmaya çalışıyor. Bir süre böyle bekledikten sonra üvey anne çocuğun boğazına sıkıp kulağını çekiyor. Bu anlarda ise kadının iki çocuğu da olayları izliyor. Dayak yiyen çocuk ise ağlıyor. Görüntüleri çeken bakıcı daha sonra korkup kayıttan çıkıyor.

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Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk devlet korumasına alındı. Anne hakkında ise soruşturma başlatıldı. Polis merkezine götürülen üvey anne ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadının ifadesinde çocuğu darp etmediğini, korkutmak için yaptığını söylediği ileri sürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova

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