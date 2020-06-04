HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Üvey anne dehşeti: Konuşamıyor, yemek yiyemiyor

Üvey anne dehşeti: Konuşamıyor, yemek yiyemiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Rusya’da yaşayan küçük kız, eksik ve yanlış beslenme nedeniyle yemek yiyemiyor, yürüyemiyor ve konuşamıyor. Küçük kızın yıllar boyunca koruyucu annesi tarafından işkenceye maruz kaldığı söyleniyor.

Üvey anne dehşeti: Konuşamıyor, yemek yiyemiyor

Küçük kız, iddialara göre bir yere kapatıldıktan sonra koruyucu annesi tarafından altı yıl boyunca işkence gördükten sonra kurtuldu.

video

Yedi yaşındaki kız çocuğu, yetersiz beslenen ve soğuğa maruz kalma nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Küçük kız kurtarıldığında açlıktan ölmek üzereydi. Koruyucu annenin arkadaşları ve komşuları küçük kızın varlığından haberdar olmadığı ortaya çıktı.

0_PAY-Bryansk-tortured-orphan-1-east2west-news

Yetersiz beslenme nedeniyle gelişim sorunları yaşayan Irina adlı kız çocuğu, yedi yaşında olmasına rağmen üç yaş bedenine sahip ve dokuz kilodan hafif ağırlıkta. Altı sene önce yetimhaneden alındığında tamamen sağlıklı olan Irina şu an yürüyemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor.

44 yaşındaki Natalya Zubachyova’nın altı biyolojik çocuğu daha var. Bazıları yetişkin olan çocuklar Irina’nın aksine oldukça iyi bakılmış durumda. İşkence şüphesiyle göz altına alınan Zubachyova hakkında ebeveynlik görevini yerine getirememe nedeniyle hapis cezası isteniyor. Koruyucu anne ve 45 yaşındaki kocasının yaklaşık olarak Irina ile aynı yaşlarda bir kızı daha bulunuyor.

0_PAY-sk-tortured-orphan-Natalya-Zubachyova-2-east2west-news

Çiftin Irina ile yaşıt çocukları jimnastik eğitimi alıyor ve düzenli olarak tiyatro ve müze gezilerine götürüldüğü de yetkililer tarafından aktarılanlar arasında. Irina ise ailenin evindeki küçük bir odaya kapatılmış. Ailenin komşuları ve yakınları ise çiftin üvey bir kızı olduğunu bilmediklerini söylediler. Sağlık görevlileri ise, soğuktan donma nedeniyle Irina’nın bacaklarında sakatlıklar meydana geldiğini bildirdi.

0_PAY-Bryansk-tortured-orphan-2-east2west-news

Kurtarılan çocuğun görüntüleri Rus televizyonlarında yayınlandı. Bryansk Bölge Çocuk Hastanesi’nden Dr. Elena Galaganova “Kurtarılan çocuk 7 yaşında ancak fiziksel durumu üç yaşa eşit” dedi. Hemşire Yelena Pobozhaya da “Kendi başıma yemek yiyemiyor, hatta kaşk bile tutamıyor” dedi.

0_PAY-Bryansk-tortured-orphan-3-east2west-news

Komşu Vladislav Skorodumov’un aileyi ziyareti esnasında açık bırakılmış kapıdan Irina’yı görmesi üzerine kurtarıldı.

0_PAY-sk-tortured-orphan-Natalya-Zubachyova-1-east2west-news

Skorodumov yaptığı açıklamada Irina hakkında “Kendi başına dışarı çıkamıyordu, bacakları morarmıştı ve oldukça zayıftı dedi. Skorodumov, Irina’yı bulduğunda yerlerde idrar olduğunu söyledi. Koruyucu baba Igor’a çocuk hakkında soru soran Skorodumov, Igor’un çocuğu kesinlikle umursamadığını sözlerine ekledi. Yetimhaneden alınan Irina için devlet, aileye para yardımı yapıyordu.

0_PAY-Bryansk-tortured-orphan-Igor-Zubachyov-east2west-news

Çocuğu kucaklayarak evden uzaklaşan komşu Vladislav Skorodumov, polis gelene kadar çocuğu aileye vermeyeceğini söyledi. Skorodumov “Onu eve getirdim, yıkadım ve yiyecek hazırladım. Sonra ona su verdim, bir dikişte iki bardak su içti” dedi. Ardından polisi arayan komşu, çocuk için de ambulans çağırdı.

Ailenin diğer komşusu Mikhail Kuzlov ise "Üvey çocukları olduğunu bile bilmiyorduk, tamamen şok olduk" dedi.

0_PAY-sk-tortured-orphan-Natalya-Zubachyova-4-east2west-news

Kuzlov, Natalya Zubachyova'nın saygın bir kadın olarak bilindiğini söyleyerek "Tüm çocukları bakımlı, iyi giyimli ve sporla iç içedir" dedi.
Koruyucu aile, evlat edindikleri çocuk için 200 pound tutarında tek seferlik bir ödeme ve aylık 150 pound tutarında destek alıyor. Olayda sosyal hizmetler ve babanın ihmali konusundaki soruşturma ise sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde depremEndonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

Diğer Haberler
Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Korkunç görüntüler! Deniz evleri adeta yuttu

Korkunç görüntüler! Deniz evleri adeta yuttu

Libya ordusu Trablus'u tamamen kontrol altına aldı!

Libya ordusu Trablus'u tamamen kontrol altına aldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.