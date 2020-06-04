Üvey anne dehşeti: Konuşamıyor, yemek yiyemiyor

Küçük kız, iddialara göre bir yere kapatıldıktan sonra koruyucu annesi tarafından altı yıl boyunca işkence gördükten sonra kurtuldu. Yedi yaşındaki kız çocuğu, yetersiz beslenen ve soğuğa maruz kalma nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Küçük kız kurtarıldığında açlıktan ölmek üzereydi. Koruyucu annenin arkadaşları ve komşuları küçük kızın varlığından haberdar olmadığı ortaya çıktı. Yetersiz beslenme nedeniyle gelişim sorunları yaşayan Irina adlı kız çocuğu, yedi yaşında olmasına rağmen üç yaş bedenine sahip ve dokuz kilodan hafif ağırlıkta. Altı sene önce yetimhaneden alındığında tamamen sağlıklı olan Irina şu an yürüyemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor. 44 yaşındaki Natalya Zubachyova’nın altı biyolojik çocuğu daha var. Bazıları yetişkin olan çocuklar Irina’nın aksine oldukça iyi bakılmış durumda. İşkence şüphesiyle göz altına alınan Zubachyova hakkında ebeveynlik görevini yerine getirememe nedeniyle hapis cezası isteniyor. Koruyucu anne ve 45 yaşındaki kocasının yaklaşık olarak Irina ile aynı yaşlarda bir kızı daha bulunuyor.

Çiftin Irina ile yaşıt çocukları jimnastik eğitimi alıyor ve düzenli olarak tiyatro ve müze gezilerine götürüldüğü de yetkililer tarafından aktarılanlar arasında. Irina ise ailenin evindeki küçük bir odaya kapatılmış. Ailenin komşuları ve yakınları ise çiftin üvey bir kızı olduğunu bilmediklerini söylediler. Sağlık görevlileri ise, soğuktan donma nedeniyle Irina’nın bacaklarında sakatlıklar meydana geldiğini bildirdi. Kurtarılan çocuğun görüntüleri Rus televizyonlarında yayınlandı. Bryansk Bölge Çocuk Hastanesi’nden Dr. Elena Galaganova “Kurtarılan çocuk 7 yaşında ancak fiziksel durumu üç yaşa eşit” dedi. Hemşire Yelena Pobozhaya da “Kendi başıma yemek yiyemiyor, hatta kaşk bile tutamıyor” dedi. Komşu Vladislav Skorodumov’un aileyi ziyareti esnasında açık bırakılmış kapıdan Irina’yı görmesi üzerine kurtarıldı. Skorodumov yaptığı açıklamada Irina hakkında “Kendi başına dışarı çıkamıyordu, bacakları morarmıştı ve oldukça zayıftı dedi. Skorodumov, Irina’yı bulduğunda yerlerde idrar olduğunu söyledi. Koruyucu baba Igor’a çocuk hakkında soru soran Skorodumov, Igor’un çocuğu kesinlikle umursamadığını sözlerine ekledi. Yetimhaneden alınan Irina için devlet, aileye para yardımı yapıyordu.