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Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adana’da üvey annenin "sürekli ağlıyor" diye dövdüğü ve komaya soktuğu 3 yaşındaki kız çocuğu hayatta kalma mücadelesini kazandı.

Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı

Adana’da üvey annenin "sürekli ağlıyor" diye dövdüğü ve komaya soktuğu 3 yaşındaki kız çocuğu hayatta kalma mücadelesini kazandı. Hastaneden taburcu olan kız çocuğu yuvaya yerleştirildi.
Olay, 25 Ekim Cuma günü merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi’nde gece meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Nurcan M., üzerine motosiklet düştüğü söylenerek babası Cafer M. (24) ve üvey annesi Visal İbrahim (23) tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada acil serviste ilk kontrolü yapılan kız çocuğunun beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, hemen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede kontrol altına alınan kız çocuğunun, yüzünde, kollarında, kafasında ve sırtında izler gören doktor bu izlerin darp sonucu oluşabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi. Ayrıca doktor küçük kızın vücudunda ısırık izleri de tespit etti. Kız çocuğu beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakıma aldı. Komadaki çocuk için doktorun haber vermesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri geldi. Doktor ile birlikte yapılan ilk incelemede çocuğun kafa, yüz, kol ve sırtındaki izlerin darp sonucu oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer M. ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim M. (21), babaanne Fatma A.’yı (56) gözaltına aldı. İlk ifadelerinde çocuğun üzerine motosiklet düştüğünü söyleyen zanlılar, çapraz sorguda çocuğu üvey annenin dövdüğünü itiraf etti.

"Sürekli ağlayınca darp ettim"
Yapılan sorgulamada üvey anne evlendiğinde 1 yaşında olan çocuğun o günden beri ağladığını kocasını çocuğu doktora götürmesini istediğini ancak götürmediğini, çocuğun ağlamasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle çocuğu darp ettiğini söylediği ileri sürüldü.
Üvey annenin kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de ifadesinde çocuğu dövdüğünü bildiklerini, dövmemesi konusunda uyardıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, üvey anne tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hayat mücadelesini kazandı
Bu arada, çocuğun hastanedeki tedavisi günlerce devam etti. Doktorlar kız çocuğunun hayatta kalması için ellerinden geleni yaptı. Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri olayın ardından çocukla birebir ilgilenip hastaneden hiç ayrılmadı. Çocuk 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıktı. Bir süre de serviste tedavi gören kız çocuğu hayatta kalma savaşını kazandı. Hastaneden taburcu olan kız çocuğu devlet tarafından alınarak yuvaya yerleştirildi.

Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı

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