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Üvey annesi tarafından asitle gözü yakılan 7 yaşındaki Eby Türkiye'de tedavi olacak

12.02.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’da yetimhanede kalan 7 yaşındaki Ebınezer Santos Nhaga (Eby), henüz 2 aylıkken iddiaya göre, psikolojik sorunları olan üvey annesi tarafından yüzüne asit benzeri yanıcı madde dökülerek görme yetisini kaybetti. Bunun üzerine harekete geçen uluslararası yardım kuruluşları, Nhaga'yi göz ameliyatı için Türkiye’ye getirdi. Küçük çocuğun sağlığına kavuşması için Türkiye’ye getirildiğini belirten Prof. Dr. Ümit Beden, ''Eby için her şeyi yapacağız'' dedi.

Üvey annesi tarafından asitle gözü yakılan 7 yaşındaki Eby Türkiye'de tedavi olacak

Afrika’da üvey annesi tarafından 2 aylıkken yüzüne asit dökülmesiyle görme yetisini kaybeden 7 yaşındaki çocuk, tedavi için Türkiye’ye getirildi. Türkiye’ye getirilen küçük çocuğun ameliyatını yapacak olan Prof. Dr. Ümit Beden, sol gözünde ışık olduğunu ve önümüzdeki Çarşamba günü yapacakları ameliyatla bir umudun olduğu müjdesini verdi.

''KİMYASAL BİR ŞEY ATILMIŞ, YETİMHANEDE BÜYÜDÜ''

Küçük çocuğun sağlığına kavuşması için Türkiye’ye getirildiğini belirten Prof. Dr. Beden, “Eby’nin geçirdiği kaza, yani iyi niyetle mi kötü niyetle mi onu bilmiyoruz. Gözüne sirke ile bir şey sarıldı diyorlar ama alkali mi asit mi tam bilmiyoruz ama sonuçta bir kimyasal yanık yaşamış. Ve ondan sonra da Eby, yetimhanede büyümüş. Uluslararası yardım kuruluşları onun için bir çare aramışlar. Türkiye'ye getirdiler. Türkiye’nin sağlık alt yapısı diğer ülkelere çok daha iyi. Hem göz kapakları, hem göz yüzeyi, hem göz küresi ile ilgili gerek fonksiyonel gerekse kozmetik olarak gözün bütün tabakası ile ilgili sağlık alt yapısı Türkiye’de çok iyi” dedi.

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''SOL GÖZÜNDE IŞIK HİSSİ VAR''

Eby’in sol gözünde ışık olduğunu ve bunun bir umut olduğunu aktaran Beden,” Eby, sağ gözünü kaybetmiş, sol gözü sanki bir ışık görüyormuş gibi tarif ediyor. Tabii Eby’nin iletişimi çok iyi değil, yanlış anlamadıysak sol gözünde bir ışık hissi var. Ve bu bizim için bir ışık, umut kaynağı. Eğer kapaklarını güzelce açar sağlam bir göz küresi ortaya çıkarırsak görme şansı olur. Yüzde 100 görmekten bahsetmiyorum. Yani hiç görmeyen birisi yüzde 10 bile olsa bu onun için iyi olur. Bir umut var. Hep beraber göreceğiz“ ifadelerini kullandı.

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''EBY İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ''

Prof. Dr. Beden, “Biz çok hasta görüyoruz. Özellikle yurt dışından çok problemli hasta geliyor. Eby, şimdiye kadar gördüklerimizden herhalde en zor olanı. Türkiye bu konuda çok iyi, sağlık turizmi açısından biz ülke olarak çok iyi bir noktadayız. Ben Eby’nin doğru yere geldiğini düşünüyorum. Ne kadar neyi başaracağız bilmiyorum onu zaman gösterecek. Eby için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

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(İHA)

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