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Üvey Baba'nın Semiha'sı yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Bambaşka biri...

05.03.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üvey Baba dizisi, 1998 2004 yılları arasında televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmişti. Şemsi İnkaya'nın canlandırdığı baba Halil'in ailesine yaşattıklarını konu alan dizinin oyuncuları uzun süredir ortada yoktu. Dizinin Semiha'sı Seda Çetin yıllar sonra ortaya çıktı.

Üvey Baba'nın Semiha'sı yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Bambaşka biri...

Üvey Aile dizisinin Semiha'sı Seda Çetin dizi bittikten 18 yıl sonra ortaya çıktı. Seda Çetin, geçirdiği değişimle görenleri şaşkınlığa uğrattı.

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Snob Magazin'den Arif Hür'e konuşan Çetin, sürükleyici hikayesi ve kadrosundaki güçlü isimleri ile bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Üvey Baba adlı dizide Halil Güneşli karakterinin kızı Semiha'yı canlandırıyordu.

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Kardeşi Lamia'ya da eziyet eden Semiha, izleyiciler tarafından sevilmeyen bir karakterdi.

"BİR KIZIM VAR..."

Seda Çetin, 18 yıl bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Çetin verdiği röportajda bir kızı olduğunu söyledi. Çetin devamında;

"Ekranlardan bir süredir uzağım. Fakat bu süre zarfında tiyatrodan uzak kalmadım. 'Dikkat Zampara Var' adlı oyunu hem yönettim hem de oynadım. Arkadaşım Seda Tansuker dramaturgluğunu yaptı. Şu an üzerinde çalıştığım tek kişilik bir oyunum var" dedi.

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Evlenip anne olduğunu da açıklayan ünlü oyuncu, "Kızım Mina Şiir büyürken onun yanında olmak istedim. Ama artık ekranlara dönme vaktim geldi. Kızım, 'Anne seninle beraber aynı projede rol alır mıyız?' diye sormaya başladı" diyerek ekranlara dönüş sinyali verdi.

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Sözlerini sürdüren Çetin, "2009 yılından beri İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Bunun haricinde Cemal Reşit Rey Konser Salonunda program koordinatörlüğü yaptım. Ekranlardan uzak kaldığım dönemde sanattan uzak kalmadım" şeklinde konuştu.

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