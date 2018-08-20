Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

İkiz kardeşler Zeynep ve Özge'nin çilesi anne ile babalarının boşanmasıyla başladı. Kız kardeşler, anneleri ile üvey babalarının yanında yaşamak zorunda kaldı. Ama her gün hem annelerinden hem de annelerinin eşinden dayak yediler. Kardeşlerin, ne parmaklarının kırılmadığı kaldı ne de korkudan 3.kattan atlamadıkları...

Cumhuriyet yazarı Melis Alphan kardeşlerin acıklı öyküsünü köşesine taşıdı. Alphan'ın okurken tüylerinizi diken diken edecek yazısı şöyle;

Zeynep ve Özge ikiz kardeşler. Anne ve babaları onlar küçükken boşanıyor. Babaları inşaat ustası ve başka bir ilde yeni eşiyle yaşıyor.

ÜVEY BABA UYUŞTURUCU KULLANIYOR

2013’te 13 yaşında olan iki kız kardeş anneleri ve üvey babaları Sinan ile birlikte yaşıyorlar. Üvey baba uyuşturucu kullanıyor ve satıyor.

Anne ise bir yerde garsonluk yapıyor. Kızlarına sürekli temizlik yaptırıyor, hemen her gün onları darp ediyor.

Ankara’da yaşarlarken, Zeynep defterlerini toplamadı diye onu odaya kilitliyor ve işe gidiyor. Bir saat sonra üvey baba eve geliyor. Üvey baba da kızlara şiddet uygulayan bir adam. Işığı açık bıraksalar darp ediyor. Zeynep, adamın yine onu darp edeceğinden korktuğu için 3’üncü katın balkonundan aşağı atlıyor. Hastaneye gidiyorlar. Kimse şüpheyle bakmıyor ve herhangi bir adli işlem yapılmıyor.