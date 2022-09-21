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Üvey babadan 14 yaşındaki çocuğa öldüresiye darp! İsyan ettiren görüntü

21.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda üvey babası tarafından öldüresiye dövülen 14 yaşındaki çocuk, devlet koruması altına alınırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vicdansız adam mahkemece tutuklandı. Çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.’nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı görülüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 8 Eylül Perşembe günü Muhittin Ersoy Bulvarı üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi. Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı.

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M.E.T.’nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Gözaltına alınan üvey baba K.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi. 14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.

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GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

K.S.’nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.’nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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