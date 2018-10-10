Üvey babadan 'İki kızına tecavüz ederim' tehdidi!

Aydın'da yaşayan 32 yaşındaki Kezban A., 8 aylık evliliklerinde sudan bahanelerle birçok kez dayak yiyerek hastanelik oldu. Ancak Kezban A.'nın, eşinin son tehdidi adeta kanları dondurdu. Gözü dönmüş koca S.A. kendisinden boşanmak isteyen kadının eski eşinden olan kızları 12 yaşındaki C.E ile 8 yaşındaki Z.E'yi tecavüz etmekle tehdit etti. Yaşadığı işkencelere son vermek için evden ayrılan ve eşine boşanma davası açan Kezban A., sokakta bir kez daha eşinin hışmına uğradı.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE HAYATI BANA ZİNDAN ETMEYE BAŞLADI"



Yeni Asır'da yer alan habere göre, genç kadınını psikopat kocanın elinden mahalle halkı kurtardı. Genç kadın, serbest kalan kocasından kurtulmak için sesini duyurmak istedi. Şiddet mağduru 2 kız çocuğu annesi Kezban A., yaşadığı acı günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Genç kadın, ikinci eşi olan S.A ile 8 ay önce birbirlerini severek evlendiklerini ancak eşinin daha sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendiğini kaydetti. Talihsiz kadın, "Evliliğimizin ilk günlerinde evimizde uyuşturucu alımında kullanılan malzemeleri buldum. Eşimin uyuşturucu kullandığını bilmiyordum. Aldığı uyuşturucunun etkisiyle kıskançlık krizine girerek hayatı bana zindan etmeye başladı" dedi.