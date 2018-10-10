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Üvey babadan 'İki kızına tecavüz ederim' tehdidi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 08:23 | Son Güncelleme

Aydın'da yaşayan Kezban A. kendisini döven S.A’dan boşanmak istedi. Bunun üzerine S.A, genç kadını, eski eşinden olan kızlarına tecavüz etmekle tehdit etti. Talihsiz kadın, "Tutuklanması için illa ölmeli miyim?" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Üvey babadan 'İki kızına tecavüz ederim' tehdidi!

Aydın'da yaşayan 32 yaşındaki Kezban A., 8 aylık evliliklerinde sudan bahanelerle birçok kez dayak yiyerek hastanelik oldu. Ancak Kezban A.'nın, eşinin son tehdidi adeta kanları dondurdu. Gözü dönmüş koca S.A. kendisinden boşanmak isteyen kadının eski eşinden olan kızları 12 yaşındaki C.E ile 8 yaşındaki Z.E'yi tecavüz etmekle tehdit etti. Yaşadığı işkencelere son vermek için evden ayrılan ve eşine boşanma davası açan Kezban A., sokakta bir kez daha eşinin hışmına uğradı.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE HAYATI BANA ZİNDAN ETMEYE BAŞLADI"

Yeni Asır'da yer alan habere göre, genç kadınını psikopat kocanın elinden mahalle halkı kurtardı. Genç kadın, serbest kalan kocasından kurtulmak için sesini duyurmak istedi. Şiddet mağduru 2 kız çocuğu annesi Kezban A., yaşadığı acı günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Genç kadın, ikinci eşi olan S.A ile 8 ay önce birbirlerini severek evlendiklerini ancak eşinin daha sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendiğini kaydetti. Talihsiz kadın, "Evliliğimizin ilk günlerinde evimizde uyuşturucu alımında kullanılan malzemeleri buldum. Eşimin uyuşturucu kullandığını bilmiyordum. Aldığı uyuşturucunun etkisiyle kıskançlık krizine girerek hayatı bana zindan etmeye başladı" dedi.

ERKEK İSMİNİ UYKUDA SAYIKLAYINCA DEHŞETİ YAŞADI

Kezban A., kıskanç eşinin sudan bahanelerle kendisine uyguladığı şiddetin dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getirerek şunları söyledi:

"Fabrikada yeni işe başlamıştım. İşimi düşündüğümden uykumda, 'Bu paleti buraya koyacağız Özkan kardeş' demişim. Sen nasıl erkek ismini uykunda sayıklarsın diye bana ilk dayağını attı. Daha sonra kızlarımın tabletini çaldı. Tableti istediğim için de dayak yedim. İşe kırmızı gömlekle gittiğim, ruj sürdüğüm ve parfüm kullandığım için de dövdü. Artık dayanamıyordum. Kızlarımı babalarına bırakıp evi terk ettim ve boşanma davası açtım" diye konuştu. Evden ayrıldıktan sonra tehdit mesajları aldığını kaydeden Kezban A., "2 ay önce çay bahçesinde otururken yanıma gelip beni tekme tokat dövdü. Mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Geçen hafta sokakta tekrar karşıma çıktı. Bana vurmaya başladı. Çevredeki insanlar yetişip beni elinden zor aldı"

"HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN" TEHDİDİ

Kezban A. kendisini öldüresiye döven eşinin hakim tarafından serbest bırakılmasına çok şaşırdığını ifade etti. Eşinin boşanma davasından vazgeçmesi için kendisini kızlarını tecavüz etmekle korkuttuğunu belirten Genç kadın, "Tutuklanması için illa ölmeli miyim? Attığı tehdit mesajlarında 'Her şeye hazırlıklı olun' diyor. Bu psikopattan kurtulmak istiyorum. Bana ve kızlarıma zarar gelmeden eşimin tutuklanmasını istiyorum. Beni ve kızlarımı kurtarın" diyerek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

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Aydın cinsel istismar taciz

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