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Üvey babadan kan donduran itiraf

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde yüzünde ve vücudunda morluklarla hayatını kaybeden minik Abdülkadir’in üvey babası suçunu itiraf ettiDün sabah saatlerinde karısı Ayşe T.’yi darp ettikten sonra üvey oğlunun morluklar içinde hayatını kaybetmesi sebebiyle gözaltına alınan Bilal T.

İzmir’in Konak ilçesinde yüzünde ve vücudunda morluklarla hayatını kaybeden minik Abdülkadir’in üvey babası suçunu itiraf etti
Dün sabah saatlerinde karısı Ayşe T.’yi darp ettikten sonra üvey oğlunun morluklar içinde hayatını kaybetmesi sebebiyle gözaltına alınan Bilal T. suçunu itiraf etti. İlk ifadesinde minik Abdülkadir’in kapıyı açık görüp dışarıya çıktığını ve motosiklet çarpması sonucunda öldüğünü söyleyen Bilal T., İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside kaza bulgusuna rastlanılmayınca suçunu itiraf etti.

Minik Abdülkadir toprağa verildi
Üvey babası Bilal T. tarafından dövülerek hayatını kaybettiği iddia edilen Abdülkadir Doğan (3) toprağa verildi. Basmane Çorakkapı Camisinde düzenlenen cenaze namazına ufak çocuğun akrabaları katıldı. Minik tabutun üzerinde gözyaşları sel oldu. Kılınan cenaze namazının ardından minik Abdülkadir’in cenazesi Uzundere TOKİ Mezarlığı’na defnedildi.

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