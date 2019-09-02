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Üvey babası tarafından kuyuya atılan çocuk kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Ukrayna’da üvey babası tarafından şiddete uğradıktan sonra 18 metre derinlikteki su kuyusuna atılan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.Ukrayna’nın Çerkessi Bölgesi’ne bağlı Zalesskoye kentinde üvey baba, evdeki 2 çocuktan biri olan 10 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı.

Ukrayna’da üvey babası tarafından şiddete uğradıktan sonra 18 metre derinlikteki su kuyusuna atılan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.
Ukrayna’nın Çerkessi Bölgesi’ne bağlı Zalesskoye kentinde üvey baba, evdeki 2 çocuktan biri olan 10 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Kız çocuğu kanlar içinde kalırken, sinirini alamayan şahıs, bu kez 3 yaşındaki erkek çocuğunu tutarak evin bahçesinde bulunan 18 metre derinlikteki su kuyusuna attı. Yaşanan olayı duyan komşular ise hemen polisi aradı. Kuyudaki çocuk çevredekilerin de yardımıyla komaya girmiş halde kuyudan çıkarıldı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Komaya giren çocuğun tedavilere cevap verdiği ve komadan çıktığı öğrenildi. Kız çocuğunun ise tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evde çocuklara saldıran üvey babanın yeni bir evlilik yaptığı, çocukların üvey olmasını kabullenemediği için de şiddet uyguladığı belirtildi. Cezaevine gönderilen şahsın en az 15 yıl hapis cezası alması beklenirken, savcı ise ömür boyu hapis cezası almasını talep etti.

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