HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü

Üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kişi, üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü.Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkis Mahallesi Arehli Sokak’ta meydana geldi.

Üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü

Gaziantep’te bir kişi, üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkis Mahallesi Arehli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. ile üvey oğlu Ferhat B. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ferhat B., silahla üvey babası Mehmet B.’ye 6 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 52 yaşındaki Mehmet B., Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Mehmet B. ile üvey oğlu Ferhat B.’nin çeşitli suç kayıtları olduğu öğrenilirken, polis olaydan sonra kaçan Ferhat B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
Giresun'da ölü sayısı yükseldiGiresun'da ölü sayısı yükseldi
12 imamlar orucunda neden su içilmez? 12 imamlar orucunda neden su içilmez?
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Diğer Haberler
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
TRT EBA TV yayınları özel içerikleriyle yarın başlıyor
TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Giresun'dan bir acı haber daha... Ölü sayısı yükseldi
Giresun'da ölü sayısı yükseldi
Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.