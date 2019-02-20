Üvey babasını öldürdü, annesi onu suçladı

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçaklayarak öldüren Şerife A.'nın (32) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Şerife A., Kanık'ı "Sana yaptıklarımın aynısını kızına da yapacağım" diye tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi. Tanık olarak dinlenen anne Saliç Berge ise kızı Şerife'yi suçlayarak, "Kızımın benimle ve Yaşar Kanık ile olan temel sorunu, onun dağınık olan hayatına çeki düzen vermeye çalışmamızdır" dedi.

Geçen yıl 15 Ekim tarihinde Gölcük'te meydana gelen olayda, Şerife A. kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçaklayarak, öldürdü. Tutuklanarak cezaevine konulan Şerife A.'nın yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Şerife A., annesi Saliç Berge, Yaşar Kanık'ın oğlu Ali Kanık ve taraf avukatları katıldı.

Şerife A., ifadesinde şunları anlattı:

"Yaşar Kanık, annem ile 20 yıldan beri resmi nikah olmadan evlilik hayatı yaşıyordu. Annem ile babam ayrıldıktan sonra, 4,5 yıl yurtta kaldım. Daha sonra annem ve Yaşar Kanık'ın yaşadığı eve geldim. O dönemde Yaşar Kanık cinsel saldırıda bulundu. Yanlış hatırlamıyorsam 13, 14 yaşlarındaydım. Olay adli makamlara yansıdı. Yaşar Kanık yaklaşık 6 ay tutuklu kaldı. Daha sonra tahliye oldu ve delil yetersizliğinden beraat etti. Bunun üzerine ben evden ayrılarak, sokaklarda yaşamaya başladım. Bu dönemde birden fazla kişinin cinsel saldırısına uğradım. Bunlardan birinde hamile kaldım ve kızım doğdu. Kızımın vasisi erkek kardeşim oldu. Kızım 9 yaşına kadar annemlerin yanında büyüdü. Bu dönemde bir evlilik yaptım, ancak eşim öldü. Eşim öldükten sonra annem yanıma gelerek Yaşar Kanık'tan ayrıldığını söyledi. İnanarak annemin yaşadığı eve döndüm. Annemin beni kandırdığını ve Yaşar Kanık ile ayrılmadıklarını öğrendim. Kızımı alıp, evden ayrıldım ve gayri resmi bir evlilik yaptım. Bu evlilikten iki çocuğum oldu."

'BENİMLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU'

Çocuklarını yuvaya vermek zorunda kaldığını söyleyen Şerife A., "En büyük çocuğum olan kızım da kardeşlerinin başında olmak istediğini söyleyerek, onlarla birlikte yuvaya gitti. Bu dönemde Kastamonu'da kalıyordum. Daha sonra İzmit'e döndüm. Kendime yeni bir hayat kurarak iş buldum ve çocuklarımı almak için yuvaya başvurdum. Talebim kabul edildi. Çocuklarım geri verilirken, görevliler büyük kızımın Yaşar Kanık'ın yanına gitmesinin uygun olmayacağını söylediler. Ancak kızım onlarla büyüdüğü için temasa geçmek istiyordu. Bu dönemde Yaşar Kanık, beni sürekli takip ederek, telefonla arıyordu. Bana ulaşamadığında kızımı arıyordu. Akşam saatlerinde beni dışarıda görmeye dayanamıyordu. Evlerine gittiğimde annemle cinsel birliktelik yaşamadığını, benimle birlikte olmak istediğini söylüyordu. Annem bana inanmıyordu. Bu olaylar ölüm olayına kadar devam etti" diye konuştu.

'TELEFONDA TEHDİT EDİNCE SİNİRLENDİM, BIÇAĞI MARKETTEN ALDIM'

Olayn günü Yaşar Kanık'ın kendisini telefonla arayarak yine tehdit ettiğini belirten Şerife A. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay günü kızım annemin evine gitti. Bir süre sonra annem arayarak, kızımın benim için bursunu elinden alıp yediğimi söylediğini, bunu resmi makamlara bildireceğini söyledi. Çok sinirlendim. Kızım eve döndüğünde bu konuyu sordum, böyle bir şey olmadığını söyledi. Annemi aradım. Annem kızımın yalan söylediğini belirtti. İkisini telefonda yüzleştirdim. Daha sonra Yaşar Kanık telefonu alarak, beni eskisinden daha beter yapacağını, evimi basacağını söyledi. Sinirlenerek evden çıktım ve annemin evine doğru gitmeye başladım. Yolda, bir marketten bıçak aldım. Gittiğimde ilk olarak annemle karşılaştım. Annem üzerime saldırdı. Kendisiyle bir sorunum olmadığını söyleyerek, annemi ittim. Yaşar Kanık elinde beyzbol sopası ile dışarı çıktı. 'Sana yaptıklarımın aynısını kızına da yapacağım' diyerek, beni tehdit etti ve beyzbol sopası ile vurmaya başladı. Bir kolumu yüzüme ve kafama siper etmeye çalıştım. Kendimi korumak amacıyla da Yaşar Kanık'a bıçakla bir kez vurdum. Sonra eve gittim."

'BABAM TECAVÜZ İDDİASI İLE YARGILANDI VE BERAAT ETTİ'

Yaşar Kanık’ın oğlu Ali Kanık ise "Babam tecavüz iddiası ile ilgili yargılandı ve beraat etti. Eğer suçlu olsaydı ceza alırdı. Şerif'nin çocuğuna sürekli babam baktı. Şerife'nin bu olayı planlayarak, gerçekleştirdiğine inanıyorum. Ortada bir sopa yok. Komşular bu hususu görerek, beyanda bulundular. Babamın, Şerife'yi telefonla taciz ettiği yönündeki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

ANNE KIZINI SORUMLU TUTTU

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve kızını suçlayan anne Saliç Berge, "İlk eşimden ayrıldıktan sonra bakmakta zorlandığım için kızımı yurda verdim. Yurtta tecavüze uğramış. Yaşar Kanık'ın üzerine attı. Bunu, Yaşar Kanık'ın kendisini istememesi sebebiyle yaptığını düşünüyorum. Daha sonra çocuğu oldu. Çocuğa 10 yaşına kadar biz baktık. Bu sırada kızım ise başka biriyle olmaya başladı. Kendi çocuğunu yuvaya verdi. Kızımın benimle ve Yaşar Kanık ile olan temel sorunu, bizim onun dağınık hayatına çeki düzen vermeye çalışmamızdır. Kendisi çocuklu bir insan gibi yaşamıyordu. Gece saatlerinde bir yere gidip, orada kalıyordu. Çocuklar evde yalnız kalıyorlardı. Ben ve Yaşar, sürekli uyarıyorduk. Kızım bana Yaşar'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğu yönünde bir şey söylemedi. Yaşar'ın telefonla taciz ettiği yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Olaydan bir gün önce torunum bizde kaldı. Olay günü de kalacaktı, ancak kızım onu arayarak gelmesini istedi. Torunumun gitmesinden bir süre sonra kızım evimize geldi. Kızıma kapıyı açtım. Bu sırada elinde kuru sıkı silah vardı ve benim göğsüme dayadı. 'Bana yaptıklarını kızıma da mı yapacaksın?' diye bağırıyordu. Yaşar dışarı çıkarak, 'Sana ekmek verdiğim için mi beni suçluyorsun?' dedi. Bunun üzerine montuna sakladığı bıçağı çıkararak, Yaşar'a bir kez sapladı ve bıçağı döndürdü. Yaşar Kanık'ın kızıma beyzbol sopası veya başka bir şekilde vurması söz konusu değil. Kızım daha sonra bıçağı çıkararak, kaçmaya başladı. Kendisini süpürgeyle kovaladım. Peşinden gittiğimde bana tekrar silah doğrulttu. Sonra kahveye giderek, silahı abisine verdiğini, abisinin de kızıma kaçmasını söylediğini duydum" diye konuştu.

Mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

KOCAELİ KADIN PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Kadın Platformu üyeleri duruşma sonunda adliyenin önünde bir açıklama yaparak, Şerife A.'ya destek verdi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, "Şerife, çocukluğundan beri üvey babası Yaşar Kanık tarafından istismara ve tecavüze uğramış, 2003 yılında üvey babadan şikayetçi olmuş fakat Yaşar Kanık erkek yargının aklaması üzerine ceza almayıp beraat etmiştir. Üvey babanın tacizleri bitmemiş, Şerife'yi çocuklarına zarar vermekle, çocuklarını da taciz etmekle tehdit etmiş, hatta defalarca Şerife'nin çocuğunu kaçırmış ve bununla ilgili davalardan beraat etmiştir. Kocaeli Kadın Platformu olarak bu konunun takipçisi olacağız" dedi.