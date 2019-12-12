HABER

Üvey babasını öldüren Şerife'ye 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 13-14 yaşlarındayken, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı (52) bıçaklayarak, öldüren Şerife Arıoğlu (32), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 13-14 yaşlarındayken, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı (52) bıçaklayarak, öldüren Şerife Arıoğlu (32), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 15 Ekim 2018'de, Gölcük'te meydana geldi. Şerife Arıoğlu, 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şerife Arıoğlu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arıoğlu'nun 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına, bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Şerife Arıoğlu da yer aldı. Savcı, sanık hakkındaki mütalaasını açıklayarak, 'haksız tahrik indirimi' yapılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, Şerife Arıoğlu hakkındaki kararını açıkladı. Arıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varılarak, ömür boyu hapse çarptırılmasına, cezasının ise eylemi maktulden kaynaklı 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıl hapse çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanık Şerife Arıoğlu'na, yargılama aşamasında 'iyi hal' gösterdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapıp, 15 yıl hapis verdi.

FOTOĞRAFLI

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattıKarayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı
Başkent’te korkutan yangınBaşkent’te korkutan yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.