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Üvey babasını silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

21.11.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde tartıştığı üvey babasını vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1151.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tartıştığı üvey babasını vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1151. Sokakta bulunan site içerisindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki Mustafa Yavuz ile 15 yaşındaki üvey oğlu E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan silahı alan E.K. üvey babasına ateş etti. Mustafa Yavuz kanlar içinde yere yığılırken 15 yaşındaki üvey oğlu olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Mustafa Yavuz’un öldüğünü belirledi. Savcı incelemesi sonrasında Mustafa Yavuz’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Üvey babasını silahla öldüren şüpheli ise polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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