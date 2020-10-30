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Üvey babasını yaralayarak 1 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bıçakla saldırdığı üvey babasını yaralayan, olayı ayırmaya çalışan babasının arkadaşını ise 16 kez bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.Olay, gece saatlerinde Kandıra Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Üvey babasını yaralayarak 1 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bıçakla saldırdığı üvey babasını yaralayan, olayı ayırmaya çalışan babasının arkadaşını ise 16 kez bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
Olay, gece saatlerinde Kandıra Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet olduğu öne sürülen H.Ö. (19), üvey babası Erol Erdiz (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., üvey babası Erol Erdiz’i bıçakladı. Bu sırada olayı ayırmak isteyen Erdiz’in arkadaşı Ümit Sanlı(41) ise H.Ö. tarafından 16 kez bıçaklandı. 2 kişiyi bıçaklayan H.Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Ümit Şanlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan üvey baba Erdiz ise ambulansla KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üvey babasını yaralayarak 1 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

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