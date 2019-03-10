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Üvey babasının başına ekmek bıçağı sapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 21:56 | Son Güncelleme

ADANA'da İsmail A., para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya'yı (66) başına ekmek bıçağı sapladı.

ADANA, (DHA) - ADANA'da İsmail A., para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya'yı (66) başına ekmek bıçağı sapladı. Başındaki bıçakla hastaneye kaldırılan Sertkaya, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A., iddiaya göre para istediği üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile evde tartışmaya başladı. Para alamayan İsmail A., Sertkaya'nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı. Kavga seslerini duyup, eve gelen komşuları, Sertkaya'yı başına saplanmış bıçak ile görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Sertkaya, olay yerine sevk edilen ambulans ile başına bıçak saplanmış halde Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sertkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan İsmail A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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