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Üvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Adana’da tartıştığı üvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandı.Olay, 10 Mart Pazar günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Üvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandı

Adana’da tartıştığı üvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandı.
Olay, 10 Mart Pazar günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. (24) üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile tartışmaya başladı. Üvey babasından para isteyen İsmail A., parayı alamayınca Kenan Mesut Sertkaya’nın kafasına ekmek bıçağı sapladı. İsmail A. daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sertkaya ise kafasında bıçakla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üvey babasını kafasından bıçaklayan İsmail A.’nın Narlıca Mahallesi’nde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri mahalleye giderek şahsı araştırmaya başladı. Polisleri fark eden İsmail A. 27 Mayıs Caddesi üzerinde kaçtığı sırada kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı.
İsmail A.’nın alınan ifadesinde, "Pişmanım isteyerek olmadı. Babam alkollüydü, ben de pişmanım. O da farkında zaten" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Üvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandı

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