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Üvey babasının OnlyFans abonesi olduğunu ifşa etti! Hem parayı aldı hem de annesinin evliliğini bitirdi

23.05.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Tai yaptığı itirafla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üvey babasının OnlyFans hesabına abone olduğunu fark ettikten sonra durumu annesiyle paylaştığını ifade eden Tai, TikTok’tan hikayesini anlatınca gündem yarattı. Üvey babasının OnlyFans hesabındaki özel içerikler için 1600 sterlin (yaklaşık 39 bin 395 bin TL) ödediğini belirten Tai, “Hem parasını aldım hem de annemle evliliğini bitirdim” dedi.

Üvey babasının OnlyFans abonesi olduğunu ifşa etti! Hem parayı aldı hem de annesinin evliliğini bitirdi

TikTok’ta “ta1laa” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Tai isimli genç bir kadın yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans hesabındaki en iyi abonelerinden birinin tanıdık olduğunu keşfettiğinde durumu takipçilerine anlattı. Seksi fotoğraf ve videolarını sattığı hesabına üvey babasının abone olduğunu fark eden Tai, annesine gerçeği anlattığında ise durumun karmaşık bir noktaya geldiğini belirtti.

“ÖNCE İNKAR ETTİ AMA...”

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Üvey babasının kimliğini gizli tutarak kendisinden sıradan bir abone gibi özel isteklerde bulunduğunu ifade eden Tai, “Onun kim olduğunu anladığımda üvey babamla yüzleştim. Önce inkar etti ama sonrasında harçlık olarak 1600 sterlin verdiğini söyledi. Durumu anneme anlatmasını istedim. Kabul etmeyince ben duruma el koydum” dedi.

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Annesinin durumu öğrenmesi için üvey babasının uygulama üzerinden kendisini aradığı bir anı kolladığını belirten Tai, “Annemin yanında telefonu açtım. Sesini duyunca anında tanıdı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını biliyorum. Anında boşanmaya karar verdi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans

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