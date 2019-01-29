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Üvey babaya cinsel istismar davası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 11 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 33 yıl 7 aya kadar hapsi istenen N.H.'nin (53) yargılanmasına başlandı.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 11 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 33 yıl 7 aya kadar hapsi istenen N.H.'nin (53) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık, ilk duruşmada kendisine iftira atıldığını söyledi.
Tortum ilçesinde yaşayan N.T.H. (36) geçen Mayıs ayında İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine başvurarak eşi N.H.'nin kendisini fuhşa zorladığını, ilk eşinden olan kızı Ç.A.'ya da cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. N.T.H.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 10 Mayıs 2018'de Çocuk İzleme Merkezi'nde kızı Ç.A.'nın ifadesi alındı. Annesinin üvey babasıyla evlendikten sonra birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Ç.A., ahırda N.H.'nin kendisine istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Evde oturduğu sırada kızının çığlıklarını duyduğunu söyleyen anne N.T.H. ise ahıra indiğinde evladının başından kan geldiğini gördüğünü belirtti. N.T.H., "Durumu eşime sorduğumda, '15 gündür yanıma gelmiyorsun. Gaflete düştüm, ona dokundum' dedi. Kızıma sorduğumda, eşimin kendisinin vücudunun çeşitli bölgelerine dokunduğunu, karşı koyduğunda ahırda bulunan kovayı kafasına vurduğunu söyledi. Beni de fuhşa zorluyor" diyerek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine gözaltına alınan N.H. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 33 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık N.H., suçlamaları kabul etmedi. Evlendiğinde eşinin çocuklarının kendileriyle yaşamadıklarını ifade eden N.H., "Kayınvalidem hayatını kaybedince eşim çocuklarını yanımıza almak istedi. Ben bu durumdan rahatsız oldum. Bizimle yaşamaya uyum sağlayamadılar. Ç.'yi yuvaya vermesini istedim. Bu yüzden aramızda sorun çıktı. Ç.'yi öz evlatlarımdan ayırt etmedim. 'Yurda yerleştir' dediğim için bu sıkıntıları yaşadım. Eşimin bir taksici ile ilişkisi olduğunu öğrendim ancak ispat edemedim. Bu yüzden iftiralarına devam etti" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Ç.A. ve annesi N.T.H.'nin ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

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