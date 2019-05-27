Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, vücudunda ve yüzünde morluklar bulunan Abdülkadir Doğan (3), hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, küçük çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey babası Bilal T. gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Abdülkadir Doğan'ı darbetmediğini, evden sokağa çıktığında motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal T., eşi Ayşe T. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Bilal T. eşini dövdü. Ayşe T.'nin polise verdiği ifadeye göre, Bilal T. darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan, Ayşe T.'nin önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip, darbetmeye başladı. Bu sırada, yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe T., onlarla birlikte geri geldiğinde, minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.

'MOTOSİKLET ÇARPTI'

Bilal T., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Ayşe T.'nin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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