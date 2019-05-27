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Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'de, annesi Ayşe T.

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de, annesi Ayşe T. tarafından üvey babasının dövmesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen Abdülkadir Doğan (3) için Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, Abdülkadir Doğan'ın minik tabutu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından araca konulan cenaze, Uzundere TOKİ Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, olay sonrasında gözaltına alınan üvey baba Bilal T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAF

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (2)Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (2)

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