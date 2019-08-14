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Üvey evlat olduğunu öğrenen Muhammed ve öldürdüğü yengesi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirip 33 yıldır öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'ı (64) tabancayla öldürüp aynı silahla yaşamına son veren Muhammed Erdal Doğan (33) yengesi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Üvey evlat olduğunu öğrenen Muhammed ve öldürdüğü yengesi toprağa verildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirip 33 yıldır öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'ı (64) tabancayla öldürüp aynı silahla yaşamına son veren Muhammed Erdal Doğan (33) yengesi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Merkez Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Altın Park Apartmanı'nda meydana geldi. Kayseri'de yaşayan Ahmet Doğan, 33 yıl önce dünyaya gelen Muhammed Erdal Doğan ismini verdiği oğlunu Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan'a evlatlık oarak verdi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, gerçekte amcası Ferhat Doğan ile yengesi İfakat Doğan'ı öz anne-babası olarak bildi. Kurban Bayramı tatili için Kayseri'ye gelen Muhammed Erdal Doğan, bir yakının gerçekte babasının amca olarak bildiği Ahmet Doğan olduğunu söylemesi üzerine cinnet getirdi. Doğan, evdeki tabancayla yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'a 5 el ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.
AYNI CAMİDE CENAZE NAMAZLARI KILINDI
İfakat Doğan ve Muhammed Erdal Doğan'ın cenazeleri hastane morgundan alınarak, Asri Mezarlık içinde bulunan Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Muhammed Erdal Doğan ile İfakat Doğan'ın yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından İfakat Doğan Asri Mezarlık'ta, Muhammed Erdal Doğan ise İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Üvey evlat olduğunu öğrenen Muhammed ve öldürdüğü yengesi toprağa verildiÜvey evlat olduğunu öğrenen Muhammed ve öldürdüğü yengesi toprağa verildiÜvey evlat olduğunu öğrenen Muhammed ve öldürdüğü yengesi toprağa verildiÜvey evlat olduğunu öğrenen Muhammed ve öldürdüğü yengesi toprağa verildi

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