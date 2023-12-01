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Üvey kardeş dehşeti! Aracını yakıp, kurşun yağdırdı

01.12.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde A.K., tartıştığı üvey ağabeyi H.Ö.'nün aracına benzin döküp, yaktıktan sonra tabanca ile kurşun yağdırdı. Şüpheli kaçarken, araçtaki yangın ekiplerce söndürüldü. İşte detaylar...

Üvey kardeş dehşeti! Aracını yakıp, kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, saat 01.00 sıralarında Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.K., satmak istediği hurda direkler nedeniyle üvey ağabeyi H.Ö. ile tartıştı. Tartışma sonrası A.K., benzin bidonu ile ağabeyinin evinin önüne gitti. A.K., ağabeyinin park halindeki otomobilinin motoruna benzin döküp, yaktıktan sonra sürücü kısmındaki kapıya da tabanca ile 7 el ateş etti.

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Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya üvey kardeş
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