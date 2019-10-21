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Üvey kardeşini berber koltuğunda pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu.

Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Karabağlar Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan, iddiaya göre dün tartışma yaşayıp, ayrıldı. Sargın, bugün elinde pompalı tüfekle üvey kardeşi Aslan'ın tıraş olduğu berber dükkanına gelip, iki el ateş etti. Saçmaların vücuduna ve bacağına isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Müdahalenin ardından Ali Ekber Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran ve olayın ardından otomobile binerek kaçan Yüksel Kerim Sargın'ı yakalamak için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Yüksel Kerim Sargın'ın üvey kardeşini pompalı tüfekle vurduğu sırada berber dükkanında can pazarı yaşandı. Tıraş olan müşteriler ile çalışanların kendilerini korkuyla dışarıya atmaları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kargın'ın elinde pompalı tüfekle berber dükkanına girip, üvey kardeşini vurduktan sonra kapının önündeki araca binerek, kaçması da saniye saniye görüntülendi.

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