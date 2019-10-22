HABER

Üvey kardeşini bıçakla öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen ve gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Postacılar Mahallesi 7666 Sokak’ta meydana gelmişti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen ve gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Postacılar Mahallesi 7666 Sokak’ta meydana gelmişti. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can Demirtaş, iddiaya göre üvey kardeşi Alper D. (19) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D., mutfaktan aldığı bıçakla üvey ağabeyine saldırdı. Efe Can Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası Alper D. polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Alper D., daha sonra adliyeye sevk edildi.
Karabağlar ilçesinde de, berber koltuğunda üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ali Ekber Aslan yaşamını yitirmişti. Yakalan Yusuf Kerim S.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattırOğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır
Bozüyük’te işyeri yangınıBozüyük’te işyeri yangını
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.