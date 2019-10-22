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Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Efecan Demirtaş'ı (25) bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Efecan Demirtaş'ı (25) bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Efecan Demirtaş, ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş geldi. İkili arasında başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Alper Demirtaş, üvey kardeşini bıçakladı. Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Efecan Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Alper Demirtaş'ın yakalanması için komşuların ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Demirtaş, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Demirtaş'ın, ailevi sorunlar nedeniyle üvey kardeşi Efecan ile sık sık tartıştıklarını, dün de yaşanan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper Demirtaş, adliyeye sevk edildi.

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