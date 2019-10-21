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Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Eski İzmir Caddesi'nde berberde tıraş olan Ali Ekber A, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Ağır yaralanan Ali Ekber A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksiyle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada şüphelinin pompalı tüfekle berbere girme ve kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karabağlar kavga Üvey Kardeş yaralama

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