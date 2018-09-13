Üvey kız kardeşe cinsel istismar iddiasına tutuklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde U.A. (39), üvey kız kardeşi C.A.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tomarza'ya bağlı Culha Mahallesi'nde oturan, evli ve 3 çocuk sahibi U.A., üvey kız kardeşi C.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. U.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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