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Üvey kızı tarafından bıçaklanan baba öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, geçen hafta üvey kızı tarafından bıçaklanan Yaşar Yanık, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Üvey kızı tarafından bıçaklanan baba öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, geçen hafta üvey kızı tarafından bıçaklanan Yaşar Yanık, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 15 Ekim Pazartesi günü Gölcük Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Şerife Arıoğlu sokakta karşılaştığı üvey babası Yaşar Yanık ile ailevi nedenlerden dolayı tartıştı. Şerife Arıoğlu üvey babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yaşar Yanık, ilk olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yaşar Yanık dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Şerife Arıoğlu, polis tarafından yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FOTOĞRAFLI

Üvey kızı tarafından bıçaklanan baba öldü

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