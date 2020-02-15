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Üvey kızına cinsel istismar sanığı, tahliye olduktan sonra aracıyla uçurumdan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 50 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara uçan otomobilin sürücüsü Murat D.'nin (33) lise öğrencisi 16 yaşındaki üvey kızına, cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Polis, otomobilinde, ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldığı mahkeme kararı bulunan Murat D.’nin, bu olay nedeniyle intihar ettiğini değerlendiriyor.

Marmara Ereğlisi'nin Marmara Denizi kıyısındaki Aşıklar Tepesi olarak bilinen İkiz Mağaralar mevkisinde, salı günü akşam saatlerinde, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yaptığı 59 AAP 779 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten kıyıdaki kayaların üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan ceset, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuştuğu görgü tanıklarından biri, sürücünün bilerek otomobili uçuruma sürdüğünü öne sürerek, "Otomobille gelen kişi bir süre bekledikten sonra aracıyla bir, iki kez patinaj çekti. Daha sonra da hızla uçuruma doğru sürüp, deniz kıyısındaki kayalıkların üzerine düştü" dedi.

'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN MAHKEME KARARI

Morgda yapılan incelemede, cesedin Murat D.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibi, otomobilin içinde yaptıkları aramada ise Murat D.'nin 8 Şubat 2020 tarihli Çorlu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hakim karşısına çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı mahkeme kararını buldu. Polis, bulguların ardından Murat D.'nin ölümüyle ilgili intihar soruşturması başlattı.

ÜVEY KIZINDAN 'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASI

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Murat D.'nin Çorlu'da bir fabrikada işçi olarak çalıştığını belirledi. Murat D.'nin 10 yıl önce, H.D. ile evlendiği ve lise öğrencisi üvey kızı K.E.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği belirlendi. K.E., öğretmenine annesinin evlendiği Murat D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine, olayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildiği belirlendi. Müdürlüğün Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine K.E.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde psikolog ve avukat eşliğinde ifadesi alındığı da ortaya çıktı. Kızının yaşadıklarını öğrenen anne H.D.'nin de eşi Murat D.'den şikayetçi olduğu tespit edildi.

'ONU KORUMAK İSTİYORDUM, NEDEN BU İFTİRAYI ATTI ANLAMADIM'

Olayda, H.D. ve kızı K.E.'nin ifadelerinin ardından Murat D. de gözaltına alındı. Murat D.'nin ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki ifadesinde kızını çok sevdiğini söyleyen Murat D., "Ben kızımı hiçbir zaman üvey olarak görmedim. Hep ona destek oldum. Ancak günümüzde olanları görüyoruz. Bunun içinde biraz kontrol altında tutmak istedim. Onun sosyal medya hesaplarına bakıyor, zarar gelebilecek olaylardan korumak istiyordum. Erkek arkadaşı olduğunu öğrendim. Elinden telefonunu aldım. Hiçbir zaman üzerine atılı olan o suçlamayı kabul etmiyorum. Onun neden böyle bir iftira attığını anlamadım" dediği ortaya çıktı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D., Çorlu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Murat D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yakınları Murat D.'nin, hakkındaki suçlamalara çok üzüldüğünü belirtip, bu yüzden intihar etmiş olabileceğini söyledi. Murat D., memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Ereğlisi cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Buyrun burdan yakın.... şimdi bu adam gerçekten cinsel istismarda bulundu ve bundan dolayı utanıp hayatınımı sonlandırdı yoksa kız iftira attı ve adamda bu iftiranın acısına dayanamayıp intiharmı etti??? eğer kız iftira attıysa ve adamda bu sebeple intihar ettiyse çok çok çok yazık, üzücü
hataya düşmüş...
Dogru ve yalan olani Ancak Allah bilir
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