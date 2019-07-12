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Üvey kızına cinsel istismardan 41 yıl hapis cezası alınca dili tutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üvey kızı D.M.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.A.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üvey kızı D.M.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.A. (40), 41 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Kararı duyan M.A.'nın duruşmada dili tutuldu ve konuşamadı.
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde oturan M.A., iddiaya göre geçen yıl 7 Aralık'ta üvey kızı D.M.'ye cinsel istismarda bulundu. D.M.'nin durumu anlatması üzerine annesine şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.
MAHKEMEDE DİLİ TUTULDU
Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklu yargılanan sanık M.A., son kez hakim karşısına çıktı. Üvey baba M.A. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Yargılama sonunda mahkeme, sanığın 40 yıl hapsine karar verdi. Ancak bu ceza, TCK 61-7 maddesine göre 'süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı hapis cezası 30 yıldan fazla olamaz' hükmü gereğince 30 yıla indirildi.
Mahkeme heyeti, M.A'nin aynı mağdura yönelik birden fazla kez atılı suçu işlediğinden 11 yıl 3 ay daha hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Toplam, 41 yıl 3 ay hapse mahkum edilen M.A., kararı duyunca dili tutuldu ve konuşamadı. Mahkeme başkanının karara diyeceğini bir şey var mı sözlerine M.A. cevap veremedi. Yargılamanın ardından M.A., yeniden tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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