Üvey kızına cinsel taciz davasında mide bulandıran detaylar

Olay, geçen yıl şubat ayında İ.T.'nin (13) annesi A.S.'nin (47) eline tutuşturduğu mektupla ortaya çıktı. İ.T'nin, 2016'dan bu yana üvey babası Bülent S'nin elle ve sözlü tacizlerine maruz kaldığını anlattığı mektubu okuyan annesi A.S., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Bülent S.. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında ise iddiaları reddeden Bülent S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BEBEĞİNLE OYNAYALIM MI DİYEREK BENİ BOŞ BİR EVE GÖTÜRDÜ'

Sonraki duruşmada yaşadıklarını anlatan İ.T., "Ben ablamla beraber anneannemin evinde kalıyorum ama annemi görmek için ara sıra annemin Bülent S. ile yaşadığı eve gidiyordum. Yine bir gün o eve gittim ve sabah kalktığımda Bülent S. yanıma yaklaşarak elle taciz etti. Bu ve bunun gibi birçok olay yaşadım. 'Bebeğinle oynayalım mı?' diyerek, beni boş bir eve götürdü. Burada da elle tacizde bulundu" dedi.

İ.T.'nin şu an 22 yaşında olan ablası A.M.T. de duruşmada tanık olarak dinlendi.