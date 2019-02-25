Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde üvey kızı G.K.'ye işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.H., tutuklandı.

İlçe merkezindeki ilkokulda 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli G.K., üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darbedildiğini, banyoya kilitlendiğini ve yine üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlattı. G.K.'nin öğretmenlerinin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan H.H., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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