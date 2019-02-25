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Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

HATAY'ın Altınözü ilçesinde üvey kızı G.K.'ye işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.H., tutuklandı.

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde üvey kızı G.K.'ye işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.H., tutuklandı.
İlçe merkezindeki ilkokulda 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli G.K., üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darbedildiğini, banyoya kilitlendiğini ve yine üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlattı. G.K.'nin öğretmenlerinin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan H.H., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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