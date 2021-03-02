Üvey kızını darp ederek öldürdüğü iddia edilen şahıs hakkında 27 yıla kadar hapis isteniyor

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat’ı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık olan anne hakkında 2 aydan 1 yıla kadar, tutuklu sanık Emre S. hakkında ise en az 27 yıla kadar hapis cezası istenirken dava 22 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Olay, Geyve ilçesinde 27 Kasım 2018 tarihinde meydana gelmişti. 2 yaşındaki Esma Asel Kolat’ın üvey babası Emre S. tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Esma’nın kafasında çatlakların bulunduğu belirlendi. Yaşanan olay sonrasında üvey kızını hastanelik ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey baba Emre S. ile anne F.K., Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itiraz doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Üvey baba Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.K.’nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi. Esma Asel Kolat’ın ölümüyle neticelenen olayda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne F.K. hakkında ’kötü muamele’ suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi.