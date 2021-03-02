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Üvey kızını darp ederek öldürdüğü iddia edilmişti! 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor

02.03.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Üvey kızını darp ederek öldürdüğü iddia edilmişti! 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat’ı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık olan anne hakkında 2 aydan 1 yıla kadar, tutuklu sanık Emre S. hakkında ise en az 27 yıla kadar hapis cezası istenirken dava 22 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Olay, Geyve ilçesinde 27 Kasım 2018 tarihinde meydana gelmişti. 2 yaşındaki Esma Asel Kolat’ın üvey babası Emre S. tarafından darp edildiği iddia edilmişti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Esma’nın kafasında çatlakların bulunduğu belirlenmişti. Yoğun bakım servisinde 84 gün tedavi gören Esma Asel Kolat yaşam savaşını kaybetmişti.

Yaşanan olay sonrasında üvey kızını hastanelik ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey baba Emre S. ile anne F.K., Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itiraz doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

EN AZ 27 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Üvey baba Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.K.’nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi. Esma Asel Kolat’ın ölümüyle neticelenen olayda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne F.K. hakkında ’kötü muamele’ suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi.

Davanın bugün görülen duruşmasına ise tutuksuz sanık anne F.K. katılmazken Esma Asel K.’nin babası Halit K., tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık Emre S. ise tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

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TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan iddia makamı, delillerin toplandığını belirterek, mütalaa hazırlanması için ek süre verilmesini ve bu doğrultuda da sanığın tutukluluk halini talep etti. Duruşma sırasında söz hakkı isteyen sanık Emre S., suçlamalarını kabul etmediğini, suçu işleyecek biri olmadığını bu sebeple uzun süren tutukluluk halinin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Esma Asel Kolat’ın ölümüne ilişkin hazırlanan adli tıp raporunda, çocuğun ölümünden 3 hafta önce kafa travması tanısıyla hastaneye getirildiğini belirten sanık avukatları, cinsel tacize uğradığına dair bulguya rastlanmadığına değindi.

AVUKATLARI SANIĞIN MAĞDUR OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Soruşturmanın ilk aşamasında sanığın yeterli delil olmadığı için serbest bırakıldığını ve yerel medyada çıkan haberlerin etkisiyle sanığın tekrar tutuklandığını iddia eden sanık avukatları, 2 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Emre S.’nin mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep ettiler.

Sanığın kendi öz kızına fiziksel ve sözlü baskı uygulaması sebebiyle Düzce’de hastanede tedavi gördüğüne dair raporları mahkeme dosyasına sunacağını belirten müşteki avukatı, tanık beyanları ve sanığın suça eğimli olması sebebiyle tutukluluk halinin devamını talep etti. Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, mütalaa hazırlanması için iddia makamına süre verilmesine bu kapsamda sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Haziran tarihine erteledi. (İHA)

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