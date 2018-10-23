Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Olay, 15 Ekim Pazartesi günü Gölcük Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Şerife Arıoğlu sokakta karşılaştığı üvey babası Yaşar Yanık ile ailevi nedenlerden dolayı tartıştı. Şerife Arıoğlu üvey babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yaşar Yanık, ilk olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yaşar Yanık dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Şerife Arıoğlu, polis tarafından yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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