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  4. Üvey oğlu ile evlenen Instagram fenomeni Marina Balmasheva doğum yaptı

Üvey oğlu ile evlenen Instagram fenomeni Marina Balmasheva doğum yaptı

18.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Üvey oğlu ile evlenen Instagram fenomeni Marina Balmasheva doğum yaptı

Rusya’da popüler bir sosyal medya ünlüsü olan Marina Balmasheva, Vladimir Zhavyrin’in babasıyla evli iken genç adam henüz yedi yaşındaydı. Vladimir üniversiteyi bitirdikten sonra çift, birbirine aşık oldu.

Babasından boşandıktan sonra üvey oğlu ile evlenen Marina Balmasheva doğum yaptı. Marina Balmasheva ve eskiden üvey oğlu olan yeni eşi Vladimir Shavyrin tanıştıklarında, Vladimir henüz yedi yaşındaydı.

Vladimir üniversiteden döndükten sonra çift birbirine aşık oldu ve Marina, Vladimir’in babasından boşandı.

Kilo verme yolculuğunu Instagram'dan paylaşan ve Rusya’da tanınan bir sosyal medya influencer’ı olan Marina’nın yarım milyonun üzerinde takipçisi var.

YENİ DOĞAN BEBEĞİYLE SELFİE PAYLAŞTI

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Fotoğraflarda bebeğin yüzünü göstermeyen Marina “Babası kızımızın yüzünü göstermeyi henüz istemiyor. İsim hakkında düşünüyoruz” dedi.

Babanın kişisel nedenlerle mi, yoksa Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle mi doğuma katılmadığı bilinmiyor. Rusya’da erkekler genellikle doğuma girmiyor.

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**Marina ve eşi Vladimir

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Takipçileri ile hamileliğinin tüm detaylarını paylaşan Marina, “dünyanın en çekici mavi gözleri” olarak tanımladığı eşine tekrar çekici görünmek için geçirdiği plastik cerrahi tedavilerini anlattı.

Vladimir, Marina ile tanıştığında yedi yaşındaydı.

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Marina “Bir sürü insan genç bir kocam olduğu için sürekli bakımlı olmam gerektiğini söylüyor. Ama o benim ameliyat izlerimi, selülitlerimi de seviyor. Olduğumdan daha iyi görünmek istemiyorum” dedi. Marina ayrıca yeni kocası ile boşanma durumunda parasını ve mal varlığını elinde tutabilmek için evlilik anlaşmasında ısrar ettiğini de anlattı.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ DEĞİL

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Eski eşi Alexey Shavyrin ise, Marina’yı oğlunu baştan çıkarmakla suçladı ve oğlunun daha önce bir kız arkadaşı olmadığını söyleyerek “Ben evdeyken sevişmekten çekinmediler. Eğer söz konusu oğlum olmasaydı bu aldatılmayı affedebilirdim. Marina ben uyurken oğlumun odasına koşuyordu ve sonra gelip hiçbir şey olmamış gibi uyumayı sürdürüyordu” dedi.

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Marina takipçilerine “Bir aileyi dağıttığım için pişman mıyım? Hem evet, hem hayır. ‘anne ve baba’ istikrarını bozduğum için utanıyorum. Eski kocama dönmek ister miydim? Hayır. Ona karşı öfke ve nefret hissediyor muyum? Artık değil. O iyi bir insan ve harika bir baba” dedi.

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