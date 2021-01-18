Üvey oğlu ile evlenen Instagram fenomeni Marina Balmasheva doğum yaptı

Takipçileri ile hamileliğinin tüm detaylarını paylaşan Marina, “dünyanın en çekici mavi gözleri” olarak tanımladığı eşine tekrar çekici görünmek için geçirdiği plastik cerrahi tedavilerini anlattı.

Kilo verme yolculuğunu Instagram'dan paylaşan ve Rusya’da tanınan bir sosyal medya influencer’ı olan Marina’nın yarım milyonun üzerinde takipçisi var.

Babasından boşandıktan sonra üvey oğlu ile evlenen Marina Balmasheva doğum yaptı. Marina Balmasheva ve eskiden üvey oğlu olan yeni eşi Vladimir Shavyrin tanıştıklarında, Vladimir henüz yedi yaşındaydı.

Marina “Bir sürü insan genç bir kocam olduğu için sürekli bakımlı olmam gerektiğini söylüyor. Ama o benim ameliyat izlerimi, selülitlerimi de seviyor. Olduğumdan daha iyi görünmek istemiyorum” dedi. Marina ayrıca yeni kocası ile boşanma durumunda parasını ve mal varlığını elinde tutabilmek için evlilik anlaşmasında ısrar ettiğini de anlattı.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ DEĞİL

Eski eşi Alexey Shavyrin ise, Marina’yı oğlunu baştan çıkarmakla suçladı ve oğlunun daha önce bir kız arkadaşı olmadığını söyleyerek “Ben evdeyken sevişmekten çekinmediler. Eğer söz konusu oğlum olmasaydı bu aldatılmayı affedebilirdim. Marina ben uyurken oğlumun odasına koşuyordu ve sonra gelip hiçbir şey olmamış gibi uyumayı sürdürüyordu” dedi.

Marina takipçilerine “Bir aileyi dağıttığım için pişman mıyım? Hem evet, hem hayır. ‘anne ve baba’ istikrarını bozduğum için utanıyorum. Eski kocama dönmek ister miydim? Hayır. Ona karşı öfke ve nefret hissediyor muyum? Artık değil. O iyi bir insan ve harika bir baba” dedi.



