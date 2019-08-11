Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan dedenin tahliyesine itiraz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, D.D.'ye (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan üvey dedesi Mestan A.'nın 4 gün sonra serbest bırakılmasına yapılan itirazı mahkeme reddetti. Küçük kızın avukatı bir üst mahkemeye de itiraz ederken, olayla ilgili kızın babasının yardım istediği sanatçı Haluk Levent de karara isyan ederek, "Şimdi hepimizin kızı tehlikede değil mi" dedi.

Antalya'da annesi A.A. ile oturan 7'nci sınıf öğrencisi D.D., 2015 yılında yaz tatilini geçirmek için Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası'ndaki üvey anneannesi Z.A.'nın (50) yanına gitti. İddiaya göre, Z.A.'nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., çeşitli bahanelerle D.D.'yi elle taciz etti. Mestan A., eşinin evde olmadığı bir anda ise küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Babasıyla annesinin boşanması nedeniyle annesi A.A. ile oturan D.D. ise olayı kimseye anlatmadı.

ARKADAŞI SES KAYDI ALINCA ANNESİNE ANLATTI

Haziran ayında D.D., okulun son haftasında bir grup kız arkadaşıyla konuşurken, cinsel istismara uğradığından bahsetti. Konuşmaları ses kaydını alan arkadaşı, durumu öğretmenlerine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine D.D., eve gelerek, başından geçenleri annesine anlattı.

Antalya Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkez Bürosu'na başvuran A.A., üvey babası Mestan A.'dan şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde D.D.'nin ifadesine başvuran polis, Mestan A.'yı 18 Haziran'da gözaltına aldı.

4 GÜN SONRA SERBEST

Polis merkezindeki işlemlerinden sonra aynı gün adliyeye sevk edilen Mestan A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 4 gün cezaevinde kalan Mestan A., Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARARA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Küçük kızın avukatı Turgay Özcan, Mestan A.'nın serbest bırakılması üzerine, tutuklu yargılanması talebiyle Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ancak mahkeme bu itirazı reddetti. Özcan, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, tutukluluk isteğinin reddine ilişkin de bir üst mahkeme olan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Avukat Özcan, bayram tatili olması nedeniyle kararın bayramdan sonraya kaldığını açıkladı.

HALUK LEVENT'TEN YARDIM İSTEDİ

Mahkemenin üvey dedeyi serbest bırakması ve yeniden tutuklanması talebini reddettiği olayla ilgili kızın babası sosyal medya üzerinden, AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten yardım istedi. Baba, "Ağabey günlerdir ağlıyorum. 12 yaşındaki kızım D. geçtiğimiz gün bir itirafta bulundu. Üvey dedesi M.A. tarafından Antalya Korkuteli'nde tecavüze uğramış. Adli tıp raporunu aldık. Maalesef doğru. M.A. tutuklandı ama geçtiğimiz gün serbest bırakılmış. Ağabey lütfen yardım edin" dedi.

HALUK LEVENT'TE İSYAN ETTİ

Mahkeme kararlarıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Haluk Levent de duruma tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Antalya'da neler oluyor? Ahbap avukatları itirazı yaptı. Tekrar reddedildi! Gerekçe: 'Delil yok'muş. Kız çocuğunun raporları mevcut! Anlattıkları mevcut! Kimin yaptığını söylüyor. Şimdi hepimizin kızı tehlikede değil mi? Yasada kız çocuğunun anlatımları delil değil midir?"

Yüzlerce yorumun yapıldığı ve tepkinin gösterildiği olayla ilgili avukat Turgay Özcan ise, "Yaklaşık iki haftadır bu konunun takipçisiyiz ve sonuna kadar da takip etmeye devam edeceğiz. Mağdurun ifadesi ve raporu ortada, ayrıca 12 yaşında. Ayrıca bu olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz. İnanıyorum ki adalet geç kalmadan doğruyu bulacaktır" dedi.

TEBLİGATTA GECİKME İDDİASI

Dilekçede, itirazı ret kararını 7 Ağustos günü mahkeme kalemini arayınca öğrendiklerini belirten avukat Özcan, "Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tarafımızca yapılmış olan talebin sonucunu UYAP'a taramamış. Günlerdir UYAP ekranından karar sonucu takip etmemize rağmen karar bir türlü taranmadı. Mahkemenin bu tutumunun sebebinin sanığın bu dosyada korunmasından kaynaklandığı izlenimi uyandırdığı açıktır. Mahkeme bu durumla da kalmamış telefonla yapılmış olan aramada kararın tebliğe çıkartılmış olduğundan bahsedilmiş ise de yapılan PTT sorgusunda 2 Ağustos tarihinde karara çıkmış olan kararın halen tebligata verilmemiş olduğu görülmüştür" dedi.

MAHKEMEYE SANIĞI KORUMA SUÇLAMASI

Mahkemenin hukuka aykırı tutumlarıyla sanığı korurcasına tavır sergilediği iddia edilen dilekçede, "Açıkça çocuğun cinsel taciz suçunu işlemiş ve kamu düzeninde infiale sebep bir kişilik olarak serbestçe dolaşmasına izin verilmiştir. Bütün bu hukuka aykırılıkların dosyada mevcut olduğu, savcılık tarafından tutuklu yargılanması gerektiği kanısı, kamuoyuna yansıyan bir olay olması ve kamuoyunun da aynı şekilde tutuklanması gerektiği inancı ortada olmasına rağmen mahkemece tutuklanmayan sanık hakkında bir tutukluluk isteğinin reddine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

ÜST MAHKEMEDEN YENİDEN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Mahkemenin tutumunun kamu düzenini korumak olmadığı da belirtilerek, "Yargılamayı hukuka uygun bir şekilde yapmadığı, kamuoyu algısında da Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin hukuku uygulamadığı izlenimini verdiği görülmektedir" denildi. Hazırlanan iddianamede 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapsi istenen Mestan A'nın, serbest bırakılması kararına yapılan itirazı reddeden 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararına karşı bir üst mahkeme olan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden sanığın yeniden tutuklanması istendi.

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