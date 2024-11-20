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Üvez meyvesi nedir, ne işe yarar? Üvez meyvesinin faydaları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.11.2024 14:10
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İnsan sağlığına yararlı ve çeşitli hastalıklara iyi gelen birçok madde, doğada yer alan çiçeklerde ya da otlarda bulunur. Ancak bilinçsizce tüketilmesi ve bir rahatsızlık durumunda önce doktora danışılmaması kalıcı sağlık sorularına neden olabilir. Peki, üvez meyvesi nedir, ne işe yarar? Üvez meyvesinin faydaları nelerdir?

Üvez meyvesi nedir, ne işe yarar? Üvez meyvesinin faydaları nelerdir?

Daha çok mayıs ve haziran aylarında çiçek açan, kış aylarında yapraklarını döken üvez orman ağacı ya da çalı türlerinin ortak ismidir. Çok nadir olarak pembe renkte çiçekler açar. Türkiye’de ondan fazla türü olduğu tespit edilen üvezin insan sağlığına çeşitli yararları olduğu kabul edilmiştir.

Üvez meyvesi nedir?

Gülgiller ailesine ait olan üvez ağacı, olgunlaştığı zaman tüketilebilen bir meyvedir. Dünya genelinde ve ülkemizde en çok kuzey kısımlarda yetişir. Üvez meyvesi insan sağlığına olan faydaları nedeniyle tüketilmesi önerilen meyvelerden biridir.

Çok zengin bileşenleri olduğu bilinen üvez meyvesinin çeşitli türleri bulunur. Şifa kaynağı olarak kabul edilir ve kış aylarının en faydalı meyvelerinden biridir. Türkiye’de ondan fazla üvez meyvesi çeşidi yetişir.

Üvez meyvesi nasıl olur?

Küçük ve yuvarlak biçimde, genel olarak da mor renkte olan üvez meyvesi hem tatlı hem de ekşi bir lezzete sahiptir. En çok Orta Avrupa ve Güney Avrupa’da yetişir. Ülkemizde de kuzey kısımlarda birçok türü vardır.

Genel olarak siyah üvez ve beyaz üvez olarak 2 farklı türü çok yaygın olarak yetişir. Haziran ve mayıs aylarında ender olarak pembe renkte ve genelde beyaz renkte çiçekler açar. Şekli armuta da benzer.

Üvez meyvesi ne işe yarar?

Üvez meyvesi bağışıklık sisteminden sinir sistemine birçok farklı konuda faydalı bir meyve olarak kabul edilmiştir. Farklı çeşitleri ile birçok rahatsızlığın giderilmesi için de önerilen bir meyvedir. İşe yaradığı bazı durumlar şunlardır:

  • Geniz akıntısı
  • Tansiyon sorunları
  • Karaciğer sorunları
  • Kanamalar
  • Romatizma sorunları
  • Regl sancıları

Üvez meyvesi ne için kullanılır? Üvez meyvesinden ne yapılır?

Sağlıklı bir meyve olan üvez meyvesi daha çok şu durumlarda ve amaçlarda kullanılır:

  • Fırınlanmış ürünlerde
  • Pürelerde
  • Kompostolarda
  • Tatlı yiyeceklerde

Üvez meyvesinin faydaları nelerdir?

Üvez meyvesinin diğer adı Sorbus’tur. Çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği ve birçok faydasının olduğu bilinir. Kan şekerinden tansiyona çeşitli etkileri bulunan üvez meyvesi faydalarından bazıları şunlardır:

  • Kan şekerini dengeler.
  • Tansiyonu düşürür.
  • Antioksidan özelliği vardır.
  • Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Vitamin takviyesidir.
  • A vitamini açısından zengindir.
  • Romatizmal ağrılara iyi gelir.

Üvez meyvesi nerede satılır?

Aktarlarda ve marketlerde satılan üvez meyvesi en çok Beypazarı, Orta Karadeniz ve Kuzeybatı Anadolu bölgelerinde görülür. Kış aylarıyla birlikte ortaya çıkmaya başlar ve çeşitli formlarda tüketilir.
Üvez meyvesi kurusu da aktarlarda ve marketlerde bulunabilir. Kara hurma adı ile de bilinen üvez meyvesi kurusu kaynar suda demlenerek çay formunda da tüketilebilir. Yan etkilerine karşılık mutlaka doktora danışarak kullanılması gerekir.

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