Uyanan baba sobadan zehirlenen ailesini kurtardı

İzmir Karabağlar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aile, babanın uyanması sayesinde kurtuldu.
Olay, Karabağlar Umut Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Şiddetli baş ağrısı ile uyanan Bülent Sukyan (41), sobadan karbonmonoksit gazı sızdığını fark edince eşi Semra (36) ile 6 yaşındaki oğlu Burak’ı (6) uyandırdı. Sukyan ailesi, kendi otomobilleriyle hastaneye gitti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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