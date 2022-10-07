HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Uyandığımda başımdaydı hiçbir şey hatırlamıyorum' demişti! Üniversiteli Aydan ilk değilmiş

'Uyandığımda başımdaydı hiçbir şey hatırlamıyorum' demişti! Üniversiteli Aydan ilk değilmiş

07.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da özel bir üniversitede okuyan Aydan Demirci, aynı okulda okuyan sevgilisinden şiddet gördüğünü, darp sonrası baygınlık geçirdiğini söylemiş, uyandığında hiçbir şey hatırlamadığını ancak sevgilisinin o haldeyken bile kendisini öldüreceğini dile getirmişti. Demirci, Mustafa Emir Görbil'e elektronik kelepçe takılması için polise başvururken, "Biz bu olayı duyurmaya başladıktan sonra öğrendik ki başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış, hepsi bize yazdı am kimse şikayetçi olmamış'' dedi.

Ankara'da özel üniversitede iç mimarlık okuyan Aydan Demirci, 1,5 yıl birlikte olduktan sonra şubat ayında kendisini darbettiğini iddia ettiği, aynı üniversitede makine mühendisliği öğrencisi Mustafa Emir Görbil'den ayrılıp, uzaklaştırma kararı aldırdı. Görbil, uzaklaştırma kararına rağmen 7 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde Aydan Demirci'nin önünü kesip, ikinci kez darbetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Görbil'in yüzüne kafa attığı Aydan Demirci, baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen Demirci, aracına binip, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Görbil, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aydan Demirci, soruşturma sonunda 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'şantaj' ve 'yağma' suçlarından dava açılan Mustafa Emir Görbil'e elektronik kelepçe takılması için polis merkezine dilekçe ile başvuruda bulundu. Demirci, dilekçesinde, Görbil'in kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, bu yüzden dışarı çıkamaz duruma geldiğini ve sürekli korkuyla yaşadığını belirtti. Demirci'nin talebini mahkeme, karara bağlayacak.

Screenshot_26

'BAŞKA KIZ ARKADAŞLARINA DA ŞİDDET UYGULAMIŞ'

Aydan Demirci, sokak ortasında şiddet gördüğü anlara ilişkin videonun sosyal medyada yayılması ve olayın duyulmasının ardından Mustafa Emir Görbil'den şiddet gördüğünü iddia eden 3 kadının daha kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Demirci, "Biz bu olayı duyurmaya başladıktan sonra öğrendik ki başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış, hepsi bize yazdı. Hiçbiri şikayetçi olmamış. Onların da zamanında çok fazla acı çektiğini ama korktukları için bir şey yapamadıklarını biliyorum. Kendileriyle de konuştum. Sadece bir daha hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum. Yaptıklarının karşılığını bulursa başkalarının canı yanmaz, diye düşünüyorum" dedi.

Screenshot_25

Canilik itirafı: Evlilik dışıydı, 20 günlük bebeğimi bahçeye gömdümCanilik itirafı: Evlilik dışıydı, 20 günlük bebeğimi bahçeye gömdüm

'1 AY SONRA ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADIM'

Aynı üniversitede öğrenci Benay Karamuk (22) da Mustafa Emir Görbil ile 2018 yılında ilişki yaşadıklarını belirterek, "Sevgili olduktan yaklaşık 1 ay sonra şiddet görmeye başladım. Birkaç sefer tekrar etti sonra şiddet olayı durdu ama benim kanıtım olmadığı için herhangi bir dava açmam söz konusu değildi. Manipüle ederek beni, bunu onun bana yapmadığına inandırdı. Uzun bir süre kimseye anlatmadım. Birkaç kişiye daha şiddet uyguladığını öğrenince ben de artık susmamaya karar verdim" diye konuştu.

Screenshot_27

Aydan D., gece aracıyla eve dönerken eski erkek arkadaşının yolda karşısına çıktığını belirterek, "Arabadan indirdi. Bana küfür ve hakaret etti, tehdit etmeye başladı. Beni öldüreceğini söyledi. Ben gitmek istedim, gitmeme izin vermedi. Onu tekrar istemediğimi, barışmak istemediğimi söyleyince saldırmaya başladı. Uzaklaşmak istedim; ama gidemeyeceğimi ve onunla konuşmak zorunda olduğumu söyledi. Sonra bana kafa attı. Ben sonrasını hatırlamıyorum, sanırım baygınlık geçirmişim. Uyandığımda yine onu gördüm, başımdaydı. Gitmek istediğimi söyledim. Arabaya nasıl gittiğimi bile hatırlamıyorum. Arabaya bindim, hastaneye gittim. Burnumda 2 kırık olduğunu öğrendim ve vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar vardı. Yakın zamanda ameliyat olmam gerekiyor. Zaten şiddet gördüğüm anda ilişkiyi bitirme kararı aldım ve o günden sonra kendimi uzak tutmaya çalıştım; ama bir şekilde tekrar karşıma çıktı, konuşmaya çalıştı, pişman olduğunu söyledi" demişti. Gözaltına alınan M.E.G., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Screenshot_29

Screenshot_30

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayak izlerinden anlaşıldı! Arı çiftliğini basıp talan ettilerAyak izlerinden anlaşıldı! Arı çiftliğini basıp talan ettiler
Hedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildiHedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildi
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.