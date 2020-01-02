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  4. Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

İngiltere'de geçen yıl başında korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Genç kız olayı atlatması ve anlatabilmesi için travmanın üzerinden bir yıl geçmesi gerekti.

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

19 yaşındaki Melody Maxwell, yılbaşı gecesi başına gelen korkunç olayın detaylarını bir yıl sonra İngiliz medyasına anlatabildi.

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde okuyan genç kız, 31 Aralık 2018 günü yeni yılı kutlamak Northampton'daki bir bara gitti.

Son olarak 10'dan geriye doğru saydığını ve eğlendiği mekanda alkol aldığını hatırlayan genç kız, partideki bir erkeğin hedefindeydi.

Maxwell, yeni yıla girer girmez bir şişe İtalyan şarabını bir dikişte bitirdi.

Genç kız olayın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi; Polisler hiç bir şey hatırlamadığımı söylüyor. Yaşananları hatırlamadığım için aslında minnettarım. Kurban olmak istemiyorum, dehşet verici saldırıdan sonra devam edilebileceğini göstermek istiyorum.

"Arkadaşlarımla bir taksiye binip bara gittik, anneme nereye gittiğimizi bilmesi için bir mesaj gönderdim. Annem güvende kalmamı söyleyen bir yanıt gönderdi. Birkaç dakika sonra Mariah Carey'nin şarkısını söyleyip vodka ve kola içiyordum. Birden geri sayım başladı. Arkadaşlarım bir şişe İtalyan şarabı ikram ettiler, ben de hepsini bir seferde içtim" dedi Maxwell.

Sabaha karşı 05.00 sularında genç kız annesinin otomobilinde, üzerinde bir battaniye örtülü halde uyandı. İç çamaşırı bileklerindeydi, cüzdanı, çantası ve cep telefonu kayıptı.

Paniğe kapıldı, annesi polislerin kendisini sendeleyip yürümeye çalışırken ve yardım isterken bulduğunu anlattı. Polisler, daha sonra annsine haber vermişti.

Genç kız, nerede olduğunu hatırlamıyordu. Karakolda üzerindeki gümüş rengi yılbaşı elbisesini, iç çamaşırını ve diğer kanıtları polise teslim etti. Polise başka hiçbir bilgi verememişti.

Eve dönüp tüm gün boyunca uyudu. Bir gün sonra dedektifler Melody Maxwell'i arayıp hastanede muayene olmasını önerdi. Genç kız ilk başta bu seçeneği istemedi.

Ancak geçen bir saatin ardından kararını değiştirdi, hastaneye gitti. Muayene sonuçlarına göre tecavüze uğramıştı ve içkisine de muhtemelen ilaç atılmıştı.

Polis Maxwell'in telefonu ve çantasını buldu, soruşturma açıldı. Bir hafta sonra, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, genç kızın bardan bir erkekle ayrıldığını belirledi.

Barın arkasındaki yeşil alana doğru genç kızı sürükleyen kimliği belirsiz erkeğin, yaklaşık bir saat sonra yalnız geri döndüğü görülüyordu.

Dedektifler şüphelinin fotoğrafını yerel medya ile paylaştı, böylece kimliğin belirlenmesini umuyorlardı. Bir hafta sonra fotoğraftaki erkek, barın koruma görevlisi tarafından teşhis edildi.

Gözaltına alınan isim, 28 yaşındaki Obi Forgive'di. Tecavüzcü Obi Forgive, geçen yılın yaz mevsiminde hakim karşısına çıktı ve 11 yıl hapis cezası aldı.

Forgive'in yaklaşık 50 dakika boyunca Melody Maxwell'e cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra kanıt bırakmamak için elbiselerini değiştirdiği ve başka kurbanlar aramak üzere bara döndüğü ortaya çıktı.

Olayın ardından üniversiteye ve günlük yaşama dönmenin hayli zor olduğunu anlatan genç kız ise, her şeye rağmen sınavlarını başarıyla vermeyi başarmış.

Melody Maxwell, 2020'ye ise arkadaşlarıyla birlikte ABD New York'ta girdi ancak akşam saat 22.00'de uyudu. Bir daha asla yeni yıl kutlamayacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz ingiltere melody maxwell

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