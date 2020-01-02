Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

19 yaşındaki Melody Maxwell, yılbaşı gecesi başına gelen korkunç olayın detaylarını bir yıl sonra İngiliz medyasına anlatabildi. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde okuyan genç kız, 31 Aralık 2018 günü yeni yılı kutlamak Northampton'daki bir bara gitti. Son olarak 10'dan geriye doğru saydığını ve eğlendiği mekanda alkol aldığını hatırlayan genç kız, partideki bir erkeğin hedefindeydi. Maxwell, yeni yıla girer girmez bir şişe İtalyan şarabını bir dikişte bitirdi. Genç kız olayın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi; Polisler hiç bir şey hatırlamadığımı söylüyor. Yaşananları hatırlamadığım için aslında minnettarım. Kurban olmak istemiyorum, dehşet verici saldırıdan sonra devam edilebileceğini göstermek istiyorum. "Arkadaşlarımla bir taksiye binip bara gittik, anneme nereye gittiğimizi bilmesi için bir mesaj gönderdim. Annem güvende kalmamı söyleyen bir yanıt gönderdi. Birkaç dakika sonra Mariah Carey'nin şarkısını söyleyip vodka ve kola içiyordum. Birden geri sayım başladı. Arkadaşlarım bir şişe İtalyan şarabı ikram ettiler, ben de hepsini bir seferde içtim" dedi Maxwell.

Sabaha karşı 05.00 sularında genç kız annesinin otomobilinde, üzerinde bir battaniye örtülü halde uyandı. İç çamaşırı bileklerindeydi, cüzdanı, çantası ve cep telefonu kayıptı. Paniğe kapıldı, annesi polislerin kendisini sendeleyip yürümeye çalışırken ve yardım isterken bulduğunu anlattı. Polisler, daha sonra annsine haber vermişti. Genç kız, nerede olduğunu hatırlamıyordu. Karakolda üzerindeki gümüş rengi yılbaşı elbisesini, iç çamaşırını ve diğer kanıtları polise teslim etti. Polise başka hiçbir bilgi verememişti. Eve dönüp tüm gün boyunca uyudu. Bir gün sonra dedektifler Melody Maxwell'i arayıp hastanede muayene olmasını önerdi. Genç kız ilk başta bu seçeneği istemedi. Ancak geçen bir saatin ardından kararını değiştirdi, hastaneye gitti. Muayene sonuçlarına göre tecavüze uğramıştı ve içkisine de muhtemelen ilaç atılmıştı. Polis Maxwell'in telefonu ve çantasını buldu, soruşturma açıldı. Bir hafta sonra, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, genç kızın bardan bir erkekle ayrıldığını belirledi.