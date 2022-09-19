Uyandığında piercingi yoktu: 5 yıl sonra hiç beklemediği yerden çıktı

ABD'de yaşayan 35 yaşındaki Joey Lykins, uyurken kaybettiği burun piercingini yıllar sonra ciğerinde buldu. Kennedy News'e nefes kesen çilesini “Doktor 'gecenin en iyi davasını' kazandığımı söyledi” dedi. "Daha önce böyle bir şey olduğunu hiç duymadım." Yıllar içerisinde ciğerine saplanan piercing Joey'in 5 yıl sonra sağlık şikayetleri yaşamasına neden oldu.

BİR ŞEYİN HAVA YOLLARIMI TIKADIĞIMI HİSSETTİM

"Uyandım ve septum piercingim gitmişti ve onu hiçbir yerde bulamadım. Belki yutmuş olabilirim diye düşündüm. Her yere baktım. Yatağı ters çevirdim. Ben her şeyi yaptım." Ohio'lu, birkaç hafta öncesine kadar, saat 2: 30'da “gerçekten öksürerek” uyanana kadar kayıp olan aksesuarı unutmuştu. Joey, “O kadar çok öksürüyordum ki sırtım ağrımaya başladı” dedi. “Bir şeyin hava yollarımı tıkadığını hissettim ve hasta olduğumu düşündüm.” Başlangıçta “zatürre” veya başka bir solunum yolu rahatsızlığı olduğunu düşünen Lykins, muayene için hastaneye başvurdu.

PİERCİNGİ RÖNTGENDE GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Sonuçlar nefesini kesti: Sonraki röntgenler, halkanın açıklanamaz bir şekilde sol akciğerinin üst lobuna yerleştiğini ortaya çıkardı. “Doktor içeri girdi ve bana röntgen resmini gösterdi ve 'Bu tanıdık geliyor mu?' dedi. şaşkına dönmüş piercing meraklısı haykırdı. “Ben gibiydim, 'Benimle dalga geçiyor olmalısın! Bunu arıyordum. Neler olduğunu bilmiyordum ama asla böyle olduğunu düşünmezdim" diye ekledi.

NEFES BORUSUNDAN İNEREK CİĞERİNE GEÇTİ

Lykins, yüzüğün uyurken burnundan düştüğüne ve daha sonra "nefes borusundan" aşağı inip ciğerlerine düştüğüne inanıyor. Bununla birlikte, kaza sonucu oluşan akciğer halkası yakın zamana kadar ona gerçekten herhangi bir soruna neden olmadığından, rahatsızlığını anlaması özellikle zordu. Lykins, "Öksürdüm, ama asla çok fazla düşünmedim," diye açıkladı ve ciğerini delmemesine sevindiğini de sözlerine ekledi. "Hasar vermiş olabilir mi bilmiyorum ama yara dokusuna sarılmıştı, bu yüzden bir yere gidiyormuş gibi görünmüyordu" dedi.

GERİ VERİLEN PİERCİNGİ KULLANMAMAYA KARAR VERDİ

Bununla birlikte, hasta ameliyat için üç gün sonra bir uzmana yönlendirildi. Doktorların gömülü hazinesini geri alabilmeleri için boğazından aşağı ciğerlerine ince bir tüp soktukları bir bronkoskopi geçirdi. "Beni uyuttular, küçük bir kavrayıcıyla nefes boruma bir kamera koydular, tuttular, çıkardılar ve bana geri verdiler," diye açıklıyor Lykins, anlaşılır bir şekilde onu burnuna geri koymamaya karar verdi.

