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Uyandığında şoka girdi! Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

16.11.2020 07:57 | Son Güncelleme:
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Uyandığında şoka girdi! Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Burun estetiği yaptıran Zhao adındaki Çinli kadın uyandığında doktorların kulağının bir kısmını burnunda kullanmak için kestiklerini görünce şoke oldu.

Çin'in haber sitesi The Paper'a göre, 31 yaşındaki kadın burun ameliyatı oldu ancak kulağının bir kısmını aynı ameliyatta kaybetti.

Kulağının içindeki sivri kısmın olmadığını fark eden kadın, kulağının ameliyat sırasında bilgisi dışanda çıkarıldığını söyledi.

Zhao, doktorun rızası olmadan böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, operasyonda yaşadığı trajedinin daha önceden belirtilmediğini ve doktorun kulak arkasından kıkırdağı kullanmasını beklediğini söyledi.

'NORMAL BİR PROSEDÜR'

Yaşadığı olay sonrası hemen hastane ile iletişime geçen genç kadın, müşteri temsilcisinden bunun normal bir prosedür olduğunu ve kulak kıkırdağının kulak kepçesinin arkasından çıkarılmasının kulak atrofisine neden olabileceği, bu nedenle deneyimli doktorların bunun yerine tragustan (dış kulak yolu deliğinin ön tarafındaki kıkırdak çıkıntı) kıkırdak aldığı şeklinde yanıt verdiği bildirildi.

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Hastane yönetimi ise, Zhao'nun ameliyattan önce tüm kulağı içeren "rinoplasti için kıkırdak" kullanılacağını belirten bir anlaşmayı imzaladığını, revizyon burun estetiği için buna onay verdiğini ifade etti.

REVİZYON BURUN ESTETİĞİ NEDİR?

Revizyon burun estetiği, birinci burun estetiğinden sonra devam eden veya sonrasında ortaya çıkan istenmeyen bir durumu düzeltmek için uygulanan cerrahi bir operasyondur. Birinci ameliyattan sonra burnun görünümünü veya işlevselliğini düzeltmek için yapılır. Düzeltme esnasında kaburga ya da kulak kıkırdağı kullanılabilir ancak, uzmanlar çoğunlukla kulak kepçesindeki kıkırdağı kullanıyor yapılan kesi izi, kulak arkasında gizlenerek görülmemesi sağlanıyor.

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