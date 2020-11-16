Uyandığında şoka girdi! Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Çin'in haber sitesi The Paper'a göre, 31 yaşındaki kadın burun ameliyatı oldu ancak kulağının bir kısmını aynı ameliyatta kaybetti.

Kulağının içindeki sivri kısmın olmadığını fark eden kadın, kulağının ameliyat sırasında bilgisi dışanda çıkarıldığını söyledi.

Zhao, doktorun rızası olmadan böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, operasyonda yaşadığı trajedinin daha önceden belirtilmediğini ve doktorun kulak arkasından kıkırdağı kullanmasını beklediğini söyledi.

'NORMAL BİR PROSEDÜR'

Yaşadığı olay sonrası hemen hastane ile iletişime geçen genç kadın, müşteri temsilcisinden bunun normal bir prosedür olduğunu ve kulak kıkırdağının kulak kepçesinin arkasından çıkarılmasının kulak atrofisine neden olabileceği, bu nedenle deneyimli doktorların bunun yerine tragustan (dış kulak yolu deliğinin ön tarafındaki kıkırdak çıkıntı) kıkırdak aldığı şeklinde yanıt verdiği bildirildi.

Hastane yönetimi ise, Zhao'nun ameliyattan önce tüm kulağı içeren "rinoplasti için kıkırdak" kullanılacağını belirten bir anlaşmayı imzaladığını, revizyon burun estetiği için buna onay verdiğini ifade etti.